Endekste Tepki Yükselişi Sürüyor

MSCI Inc. Endeks Revizyonu Raporu'na göre CCOLA, EKGYO, TOASO, ULKER, VAKBN ve YKBNK hisseleri MSCI Türkiye Endeksi'nden çıkarıldı. Haber sonrası ilgili hisselerde ortalama % 3'lük bir satış görülürken, Halkbank'a ilişkin ABD'li yetkililerden gelen ABD'de açılmış bir dava bulunmadığı yorumu bankanın hisse senedine gelen alımları destekledi. Yurt içi gündemin kısmen sakin kaldığı çerçevede petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün havacılık sektörü şirketlerine olumlu yansıdığı gözlenirken THYAO % 4.58, PGSUS hisseleri % 1.04 yükseliş kaydetti.

Buna karşın petrol fiyatlarındaki düşüşten Körfez bölgesiyle yoğun ticaret yapan TKFEN hisselerinin % 2.5 düşerek negatif etkilendiği söylenebilir. Türkiye ihracatından en büyük payı alan Avrupa bölgesinde dün açıklanan GSYİH verisinde görülen zayıf seyir dikkat çekiciydi. Sabah itibariyle Asya piyasaları pozitif, Amerikan vadelileri ise yatay seyir izlemekte. Moody's Türkiye'nin 2019'da %2 küçülmesini beklediğini belirtti.