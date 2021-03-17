Endeksler Avrupa'da düşük açıldı
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Endeksler Avrupa'da düşük açıldı

17.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:43
Endeksler Avrupa'da düşük açıldı

Yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve bunun kıtadaki ekonomiler üzerindeki etkisine odaklandığı Avrupa'daki büyük borsalarda hisse senetleri Çarşamba günü büyük ölçüde ekside açıldı.

Yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve bunun kıtadaki ekonomiler üzerindeki etkisine odaklandığı Avrupa'daki büyük borsalarda hisse senetleri Çarşamba günü büyük ölçüde ekside açıldı. Borsalarda ayrıca, Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat'ın açıklayacağı tüketici fiyatları ile ilgili veriler de bekleniyor.

Asya-Pasifik piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak faiz kararı öncesinde günü karışık düzeylerde işlem gördü. Yatırımcılar ayrıca Covid-19 pandemisine ve ABD ile Çin arasındaki artan gerginliğe odaklandı.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yeni güne yatay başlarken, Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.14 düştü. Londra'daki FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.08 düşüşle seansa kayıplarla başladı. Euro yüzde 0.09 düşüşle 1,18914 dolara geriledi.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi Çarşamba gününü yatay kapatırken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.06 düştü. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit Endeksi yüzde 0.07 ve Shenzhen Kompozit Endeksi yüzde 0.88 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.56 ve Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi yüzde 0.47 düşüşle kapandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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