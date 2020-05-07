Endeksin Dolar TL Kuruna olan hassasiyet devam etti…
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Endeksin Dolar TL Kuruna olan hassasiyet devam etti…

Endeksin Dolar TL Kuruna olan hassasiyet devam etti…
07.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:39

Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket gündemdeydi. Kurdaki yukarı yönlü baskıya rağmen endeks direnç gösterdi.

Seans içerisinde 98 bin seviyesine kadar geriledikten sonra kayıplarını geri alarak günü yataya yakın ekside kapadı. Piyasalar yurt dışı ve yurt içinde belirli bir bant içerisinde sıkıştı. Kurdaki yukarı yönlü hareket endeksi baskı altında bırakıyor. Endeksin 99 bin üzerinde kalması teknik açıdan olumlu. Akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferans takip edildi. G20 ülkeleriyle swap konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Buradan gelecek olumlu haberlerin ve somut adımların TL varlıklara destek sağlaması beklenebilir. Endeksin kurdaki hareketlere olan hassasiyetinin devam etmesi beklenebilir.

USDTRY…TL Varlıklar Zayıf Bir Görüntü Sergiledi…Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferans takip edildi. Swap konusunda G20 ülkeleriyle görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket güçlenerek 7.22 seviyelerini test etti. Piyasa swap anlaşmasını bekliyor. Gelişen piyasa ülke para birimleri genel

olarak değer kaybetse de TL cinsinden varlıklar negatif ayrışıyor.

EURTRY…Kurdaki Yükseliş Devam Etti…Gelişen piyasa ülke para birimleri risk iştahındaki düşüşe olumsuz reaksiyon göstermeyi sürdürüyor. Euro TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 7.79 seviyelerinde.

EURUSD…Dolar Global Bazda Değer Kazanıyor…ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi 20 milyon kişi gerilerken ABD ekonomisi 1929 Büyük Buhranından bu yana en büyük istihdam kaybıyla karşı karşıya. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de dramatik bir istihdam kaybına işaret etmesi beklenebilir. ABD'de koronavirüs pandemisiyle mücadelede işletmelerin kapatılmasının etkileri makroekonomik verilerden takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise hastalığın yayılması pahasına ekonominin yeniden açılması fikrinde. Avrupa büyümesi için tahminler aşağı yönlü revize edilmeye devam edilmesi Euro üzerinde baskı yaratırken, Euro Bölgesi PMI verileri ve Almanya Fabrika Siparişleri Avrupa ekonomisindeki zayıf görünümü teyit etti. Parite dolar lehine güçlenmeyi sürdürürken, dolar global bazda değer kazandı.

XAUUSD…Piyasalardaki Belirsizlikten Destek Sağlıyor…Koronavirüs pandemisinin izlendiği makroekonomik veriler olumsuz gelmeye devam ediyor. Risk iştahının düşük olması altın fiyatlarına destek sağlıyor. Altının ons fiyatı dün bir miktar gevşese de ABD-Çin arasındaki gerilim ve merkez bankalarının likidite enjeksiyonları düşüşleri sınırlıyor.

GLDGR…Yükselişini Sürdürdü…Gram altın fiyatları Dolar TL kurundaki yükselişten destek buluyor. Gram altın yeni işlem gününün ilk saatlerinde 391 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT...Yeniden 30 $'ın Altına Geriledi...Risk iştahındaki azalmayla birlikte Brent petrolün varil fiyatı yeniden 30 $ seviyesinin altına sarktı.

S&P500…ABD Ekonomisi Kademeli Olarak Açılıyor…Gelen makroekonomik verilerin gölgesinde dün negatif bir görünüm sergileyen S&P500 endeksi Çin ihracat verisinin Nisan ayında beklentilerin üzerinden gelmesiyle birlikte yeni işlem gününde kazançlarını genişletti. Birinci çeyrek bilançoları takip edilmeye devam ediliyor. Bazı eyaletler koronavirüs salgınına ilişkin alınan kararları gevşetmeye devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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