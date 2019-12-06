Endeks yükselişini sürdürdü

06.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:32

Endeksteki tüm sektörler güne yükselişle başladı. TCMB 2020 Yılı Para ve Kur Politikası raporunu yayınladı. 2020 takviminde Para Politikası Kurulu toplantı sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı. Para politikasındaki temkinli duruşa işaret edilirken, parasal sıklık düzeyinin enflasyondaki düşüşün sürekliliğini ve hedeflenen patika ile uyumlu şekilde oluşturduğu işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi hakkında S-400 ve F-35 konularındaki çalışmaların devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Olumlu haber akışının etkisinde pozitif bir görünüm sergileyen BIST100 endeksi 108,000 direnç seviyesi üzerindeki konumunu koruyarak işlem gününü yüzde 0.89 yükselişle 108,659 puandan tamamladı.

USDTRY... TL Varlıklar İstikrarsız Bir Toparlanma İçerisinde… Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi yaklaştıkça Merkez Bankasından faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Faiz indirimi beklentileri kur üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Yurt içinde önemli bir veri akışının olmayacağı haftanın son işlem gününde ABD'den gelecek istihdam verileri piyasalar tarafından takip edilecek.

EURTRY...Dar Bir Bant İçerisinde Hareket Ediyor… Merkez Bankasından faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi döviz kurlarında yukarı yönlü baskı yaratmakta. Bugün gözler ABD'den gelecek istihdam verilerinde olacak.

EURUSD…Dolar 1 Ayın En Düşüğüne Yöneldi… Euro Bölgesinde perakende satışlar, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 düşüş gösterdi. Üçüncü çeyrekte ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 büyüyerek ilk okumadaki tahmine göre değişmedi. Almanya'da fabrika siparişleri Kasım ayında da düşüşünü sürdürdü. Çeyreklik bazda bir önceki yıla göre yüzde 0.3 büyürken, yıllık büyüme yüzde 1.4 oldu. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin dış ticaret açığı gerilemeye devam etti. Dün yoğun bir veri akışı ekseninde fiyatlanan parite 1.11 seviyesinin üzerini test etti. İngiltere seçimleri anketlerinde Muhafazakar Parti'nin önde olması siyasi belirsizlik senaryolarını gündemden düşürürken, Euro ve Pound global bazda değer kazanıyor. Bugün ABD'den gelecek istihdam verisi ve Almanya sanayi üretim verisi takip edilecek.

XAUUSD…ABD-Çin Ticaret Görüşmesi Ekseninde Fiyatlandı… ABD-Çin ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki bütün olumsuz siyasi gelişmelere rağmen imzalanmaya yakın olması küresel risk iştahını artırdı.

Ons altına yönelik güvenli liman alımları geriledi. ABD'li haber kaynakları tarım ürünü alımının miktarı konusunda bazı pürüzlerin olduğunu, görüşmelerin bu konuda tıkandığını belirtti. 15 Aralık tarihinde 165 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 15 ek vergi gelmeden önce iki ülkenin temsilcileri görüşmelere devam ediyor. Veri akışı açısından ise yatırımcıların gözü bugün ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisinde olacak.

GLDGR…273 TL Seviyelerini Test Etti… Ons altın ve TL'nin dar bir bant içerisinde hareket ederken gram altın 273 TL seviyelerini test ediyor.

BRENT...OPEC Toplantısının İlk Gününde Üretim Hedefleri Konusunda Anlaşmaya Varılamadı… OPEC'in kritik toplantısı öncesinde Suudi Arabistan kesintilere uyulması konusunda üye ülkeleri zorladı. Toplantının ilk gününde ise üretim kısıntısı hedefleri konusunda anlaşmaya varılamaması ile petrol fiyatları durgun bir görüntü sergiledi. İlk gün uzlaşı sağlanamasa da toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda yetkililer üretimin günlük 500,000 varil daha kısılacağına işaret etti.

S&P500…Wall Street Güçlü Ekonomik Verilerden Destek Buldu… ABD'de dış ticaret açığı ve işsizlik maaşı başvurularının son 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesinden destek bulan S&P500 endeksi işlem gününü yüzde 0.15 yükselişle 3,177 puandan tamamladı. Güçlü veriler ile yukarı yönlü ivme kazanan endekste bugün istihdam verileri takip edilecek.

Kaynak: Bültenler