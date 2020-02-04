Endeks Yatay Bir Seyir İzledi

04.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:36

Risk iştahındaki düşüş gelişen piyasa ülkelerinin hisse senedi piyasalarına olumsuz yansımakla beraber, satıcılı bir seyir izlenmesine yol açıyor. Rejimin açtığı top atışı sonrasında 6 askerimizin şehit olması bölgede tansiyonu yükseltirken, jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdi. Türkiye-Rusya ilişkileri yeniden piyasaların takibine girmiş durumda. Türkiye'nin imalat PMI verisi tam 22 ay sonra 50 seviyesinin üzerine çıkarak büyüme sinyali verdi. Beklentilerin üzerinde gelen Ocak ayı tüketici enflasyonu ise dünün olumsuz gelişmelerindendi. Bugün TL varlıklar açısından önemli bir veri akışı bulunmazken, jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.

USDTRY…TL Varlıklar Negatif Görünüm Sergiliyor… Dolar TL kuru jeopolitik risklerdeki yükseliş ve enflasyondaki artışla birlikte 5.98 seviyesinin üzerine çıktı. İdlib'de rejim unsurlarının açtığı top atışı sonrasında 6 askerimizin şehit olmasıyla birlikte bölgede siyasi tansiyon yükseldi. Ekim ayında tek haneye kadar gerileyen tüketici enflasyonu Ocak ayında beklentilerin üzerinde artış gerçekleştirdi. Enflasyon Ocak ayında aylık olarak %1.35, yıllık ise %12.15 artış gösterdi. TL varlıklar üzerindeki baskı unsurlarının artmasıyla birlikte Dolar TL kuru, gelişen piyasa ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Aynı zamanda önemli bir direnç noktası olan 5.98 seviyesinin kırılması durumunda 6-6.04 bandına doğru alımların hız kazanması beklenebilir.

EURTRY…TL Varlıklar Gelişen Piyasa Ülkeleri Para Birimlerinden Negatif Ayrışıyor…Euro TL kuru dün dar bir bant içerisinde fiyatlanırken 6.60 seviyesindeki güçlü konumunu korudu. Yurt içinde jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesinin ardından 6.62 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD…Güvenli Liman Talebi Destek Sağlıyor…Yatırımcıların riskli pozisyonlarını azaltması ve güvenli liman arayışı altın fiyatlarına destek sağlamayı sürdürüyor. İtalya'dan ve Tayvan'dan gelen haberler salgına bağlı endişeleri bir miktar azaltırken altının ons fiyatı yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1572 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR…Sınırlı Bir Şekilde Geriledi…Altının ons fiyatındaki sınırlı gerileme ve TL'deki yatay seyirle birlikte gram altın fiyatları 302 TL seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

BRENT...Asya Piyasalarındaki Toparlanma Eğilimiyle Sınırlı Bir Şekilde Yükseldi… Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de yaşanan koronavirüs salgınının maliyeti yükseldikçe Brent petrol fiyatları talep endişelerine bağlı olarak gerilemeye devam ediyor. Asya piyasalarındaki toparlanma eğilimi ile birlikte Brent petrolün varil fiyatı yeni işlem gününün ilk saatlerinde sınırlı bir yükseliş gösterdi ve 54 $ seviyelerinde işlem görüyor.

SP500…Şirket Bilançoları ve Salgın Hastalık Etkisi Altında…Geçtiğimiz hafta koronavirüs endişesi ABD hisse senedi piyasalarında sert satışlara sebep oldu. S&P500 endeksi haftanın ilk işlem gününde toparlanma çabası içerisindeydi. Cuma günkü kayıplarını sınırlı bir şekilde geri alan endeks %0.73 değer kazancıyla 3,248 puana yükseldi. Dördüncü çeyrek bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi, koronavirüs sebebiyle temkinli duruşunu koruyan piyasaları cesaretlendiriyor.

Kaynak: Bültenler