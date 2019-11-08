Endeks Olumlu Haber Akışının Etkisinde Yükselişini Sürdürdü…

08.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:10

Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerindeki toparlanmayla birlikte kazançlarını haftanın dördüncü gününe taşıdı.

USDTRY... Yatay Seyrini Sürdürdü… TCMB haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı. Geride bıraktığımız haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 235 milyon dolar azalırken, merkez bankasının brüt döviz rezervlerindeki azalma ise 230 milyon dolar oldu. Küresel risk iştahındaki artış gelişen piyasa ülkeleri para birimlerine destek sağlarken TL dolar karşısındaki yatay seyrine devam etti. Yurtiçi ve yurtdışı ekonomik veri akışının sakin geçeceği işlem gününün ilk saatlerinde Dolar TL kuru 5,75 seviyelerinden işlem görmekte.

EURTRY... TL Varlıklar Değer Kaybına Karşı Direnç Gösteriyor… Azalan jeopolitik riskler ve güçlenen diplomatik ilişkilere bağlı olarak piyasalar TL lehine işliyor. TL varlıklar ise değer kayıplarına karşı direnç gösterirken, Euro TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6,36 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Euro Bölgesi Büyüme Tahmini Aşağı Çekildi… Çin Ticaret Bakanlığı'nın tarifelerin karşılıklı bir şekilde kaldırılacağını açıklamasıyla birlikte dolarda global bazda değer kaybı görüldü. Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 1.2'den yüzde 1.1'e çekti. ECB ise aynı dakikalarda ılımlı büyümenin global belirsizliklere bağlı olduğunu, risklerin hala aşağı yönlü olduğunu belirtti. Fransa 10 yıl vadeli tahvillerin faizi Temmuz ayından bu yana ilk defa pozitif bölgeye çıktı ve toparlanma sinyali verdi. ABD işsizlik maaşı başvurularının son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte parite 1.1050 seviyelerine geriledi.

XAUUSD… ABD ve Çin Tarifeleri Kademeli Bir Şekilde Kaldıracak… Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya yapıcı görüşmelerin neticesinde tariflerin kademeli bir şekilde kaldırılacağını açıkladı. Önceki gün ticaret anlaşmasının Aralık ayına sarkabileceği haberi ile güvenli liman alımları geri dönerken, dün gelen olumlu haber akışıyla beraber altın 1460 $ seviyelerini test etti. Ticaret görüşmelerine yönelik olumlu haber akışı beraberinde birçok belirsizlik barındırdığı için piyasalardaki kasvetli hava devam ediyor.

GLDGR... Gram Altın 274 TL seviyelerinde… Altının ons fiyatı ve Dolar TL kurundaki yatay hareketle birlikte altının gram fiyatı 274 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

BRENT... Brent Petrol Fiyatları Yön Arayışında… ABD ham petrol stoklarındaki artışın ekseninde gerileyen petrol fiyatları, ticaret görüşmelerine yönelik olumlu haber akışının etkisiyle tekrardan 62 $ seviyesinin üzerine çıktı. ABD Baker Hughes sondaj kuyusu sayısı verisinin piyasaların takibinde olacağı işlem gününde brent petrolün varil fiyatı 61 $ seviyelerinde bulunuyor.

S&P500... Ticaret İyimserliğiyle Yükseldi… Global risk iştahındaki artışa bağlı olarak ABD hisse senedi piyasaları dün yükselişle açıldıktan sonra istihdam piyasasından gelen olumlu verilerin ve ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlikle günü yüzde 0,27 kazançla 3,085 puandan tamamladı.

Kaynak: Bültenler