Endeks Haftalık Kazançlarını Koruma Konusunda Kararlı

30.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:26

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yükseliş ivmesini kaybetse de haftalık kazançlarını korudu. Yerli otomobil lansmanında 2022 yılında seri üretime geçileceği ve 5 farklı modelin piyasaya sürüleceği detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sıfır konutta yeni yıl itibariyle 0.99 olan faiz oranının 0.79 seviyesine ineceğini duyurdu. Endeks karışık ve kararsız bir görünüm sergilediği haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlamayı bildi. Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin bir gün geçirecek. Türkiye-Libya mutabakatı ekseninde Doğu Akdeniz meselesi ve ABD'yle siyasi ilişkiler gündemdeki yerini korumaya devam edecek.

USDTRY…Dolar TL 7 Ayın Zirvesine Yükseldi… TCMB hafta sonu yayınladığı tebliğ ile yabancı para döviz tevdiat hesaplarından alınan zorunlu karşılık oranlarını bütün vadelerde 200 baz puan artırdı. Kredi stoğunu artıran bankaları teşvik amacıyla ise aynı zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan düşürdü. Merkez Bankası'nın 2020 yılında faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, ABD'nin savunma bütçesinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları TL üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor. Geçen haftanın son işlem gününde 5.96 seviyelerini test eden Dolar TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde bir miktar geri çekilerek 5.94 seviyelerine geriledi.

EURTRY…TL Euro Karşısındaki Kayıplarını Genişletti…Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde TL varlıklardaki değer kayıpları hız kazandı. Avrupa piyasalarının da açılmasıyla birlikte işlem hacimleri önceki günlere göre nispeten artarken Euro TL kuru son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURUSD…Parite 1.12 Seviyesini Test Ediyor… Dolar Noel tatili sonrasında geçen haftaki kazançlarını geri vererek uzun bir aranın ardından yeniden 1.12 seviyelerinin üzerini test etti. İki yıl aranın ardından, Euro dolar karşısında küresel ekonomide toparlanma beklentileriyle yükseliyor. ABD ve Çin arasında yeni yılın ilk ayında imzalaması beklenen Faz 1 anlaşma piyasalardaki iyimser havanın başlıca nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bugün parite kanadında Almanya perakende satış verileri piyasaların takibinde olacak. Euro bölgesi ihracat itişli ekonomik bir yapıya sahip olduğu için ticaret beklentilerindeki iyimserlik euro dolar karşısındaki kazançlarını genişletebilir. Bundan sonraki süreçte ABD'nin Faz 1 anlaşma sonrasında izleyeceği tutum ve Brexit gibi konular izlenmeye devam edecek.

XAUUSD…Altının Ons Fiyatındaki Yükseliş Sürüyor…Altının ons fiyatı son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak 1514 $ seviyelerini test etti. Altındaki yükseliş trendinin devamında Merkez Bankalarının 2020 yılında da genişlemeci para politikalarına devam edeceği, faizlerin sıfırlı seviyelere yakınsayacağı ve jeopolitik risk faktörlerindeki yükseliş beklentileri belirleyici oluyor.

GLDGR…TL'deki Değer Kaybıyla Yükselişini Sürdürdü… TL'deki zayıf görünüm ve altının ons fiyatının son 7 haftanın en yüksek seviyesini test etmesiyle birlikte gram altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Son 4 ayın zirvesinde bulunuyor.

BRENT…ABD'de Ham Petrol Stokları Azaldı… Global piyasalarda toparlanma eğilimi ve ABD stoklarındaki azalış Brent petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Brent petrol geçtiğimiz hafta son 3 ayın zirvesine yükselmişti. Yeni haftanın ilk işlem gününde 67 $ seviyelerinde işlem görüyor.

SP500…Karışık Bir Görünüm Sergiledi…Noel tatili sonrasında teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselen ABD hisse senedi piyasaları rekor seviyelerdeki konumunu korudu. S&P500 endeksi bu sene yüzde 30'a yaklaşan değer kazancıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler