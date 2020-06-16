EndeavorRx Oyunu Reçeteye İlaç Olarak Yazılabilecek Video oyunları artık tedavide ilaç olarak kullanılabilecek. EndeavorRx, doktorlar tarafından ilaç olarak reçeteye yazılabilen ilk oyun oldu.

Video oyunları artık tedavide ilaç olarak kullanılabilecek. EndeavorRx, doktorlar tarafından ilaç olarak reçeteye yazılabilen ilk oyun oldu.

Video oyunları çoğu zaman şiddet olaylarında okların hedefi oluyordu. Evet, masum değiller ama gerek alakalı gerekse de alakasız şiddet olayları dünyanın her yerinde var. Haliyle bütün suçları oyunlar ile ilişkilendirmeye çalışmak artık pek de mantıklı olmasa gerek. Hatta video oyunları ilaç olarak reçetelerdeki yerlerini almaya başlamışken.

EndeavorRx Tedavide İlaç Olarak Kullanılabilecek

Terapi odaklı Akili Interactive stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan EndeavorRx, altı yıllık klinik testlerin ardından en nihayetinde FDA tarafından onay aldı. iPhone ve iPad cihazlarda oynanan bu oyun, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yasal olarak doktorlar tarafından sekiz ve on iki yaş arasında olup da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için reçeteye yazılabilecek.

EndeavorRx, platform türünde uçan bir kaykay oyunu ve beynin dikkat fonksiyonu üzerinde etkin bir rol oynayarak özgül sinir sistemlerine tesir etmesi hedeflenerek geliştirilmiş. Dahası ise hastaya göre deneyimin kişiselleştirilebilmesi ile tedavi için uyumlu hale getirilebiliyor.

Söylenene göre bu süreçte altı yüz civarı çocuk üzerinde çeşitli testler gerçekleştirilmiş. Her ne kadar saldırganlık dahil bir takım yan etkilerin kendisini göstermesi gibi durumlar ile karşılaşılmış olsa da, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu açısından yüzleri güldüren sonuçlar alınmış. Haftada dört veya beş gün ve günde yirmi beş dakika süreyle EndeavorRx oynayan çocuklarda, dikkat eksikliği büyük ölçüde giderildiği gözlemlenmiş.

Sekiz ve on iki yaş arasındaki çocukların oynayabileceği aksiyon oyunlarından farklı olarak EndeavorRx, düz bir çizgi üzerinde karşınıza çıkan engellerden kaçmak ve çeşitli ögeleri toplamak üzerine oynanıyor. Diğer bir deyişle, aşina olduğumuz bir türün üyesi konumunda bulunuyor.