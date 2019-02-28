Endeavor Türkiye, Scaleup Girişimci Hızlandırma Programı 25 Girişimle Başladı

Endeavor Türkiye'nin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye işbirliği ile hayata geçirdiği ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı'nın ilk modülü 26 Şubat Salı günü 25 girişimle başladı.

Program kapsamında seçilen girişimlerin CEO rolünü üstlenen kurucu ortakları, birinci Founders Day etkinliğinde 41 North Business School'da buluştu.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ve İş Geliştirme Direktörü Utku Tuncay'ın açılış konuşmalarını yaptığı ilk Founders Day etkinliğinde, sabah gerçekleştirilen söyleşi ile Commencis Kurucu Ortağı ve Endeavor Girişimcisi/Mentörü Fırat İşbecer, ScaleUp şirketlerin kurucu ortaklarıyla etkin girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

Söyleşinin ardından, 500 Startups ortağı Enis Hulli, iş geliştirme süreçlerine odaklanan "ScaleUp Girişimler için Metrikler ve KPI'lar" başlıklı eğitimini gerçekleştirdi.

Öğleden sonra devam eden eğitimlerde ise, TRPE Capital ortağı Cem Mimaroğlu öncelikle "Değer Yol Haritası Nasıl Oluşturulur?" konulu eğitimini verdi. Eğitimin ardından gerçekleşen uygulamalı atölyede ScaleUp kurucu ortakları kendi değer yol haritalarını çıkardılar.

Eğitimlerden sonra, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Pronet kurucu ortağı Alp Saul ile gerçekleştirilen söyleşi ile ScaleUp kurucuları, Alp Saul'un şirketini büyütme aşamasında yaşadığı deneyimleri dinleme fırsatı buldular. Alp Saul konuşmasında; Scaleup aşamasındaki girişimlerin startup aşamasındakilere göre daha karmaşık süreçlere çözüm geliştirme, erişimi daha güç bir network'e erişme ve daha komplike global pazar desteklerine ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle yalnızca scaleup girişimlere yönelik ve onlara özel eğitim ve mentörlük desteklerinin yer aldığı Endeavor ScaleUp Programı'nın katılımcı girişimlere önemli katkılar yapacağına inandığını belirtti.

Tüm gün süren programın sonunda Endeavor ofisinde, program mentörlerinin de katılımı ile, ScaleUp kurucu ortaklarının tanışmaları ve potansiyel işbirlikleri oluşturabilmelerini amaçlayan networking etkinliği düzenlendi.

ScaleUp Hızlandırma Programı'nın ilk dönemine kabul edilen 25 ScaleUp girişim şöyle sıralandı: ,

1. Atarlabs

2. FazlaGıda

3. Leo Mühendislik

4. Pakolino

5. SOR'UN

6. Biletino

7. FineDine

8. Manibux

9. Prisync

10. Sparkus

11. Codemodeon

12. FulleGitsin

13. MobiRoller14. Reengen

15. Sports&Merits

16. Carla

17. Hipicon

18. NARCADE

19. Rent 'n Connect

20. Temiz

21. BioGuy

22. Inomera

23. Nebyan Doğal

24. Respo Gadgets

25. Tutumluanne - İstanbul

Kaynak: DHA