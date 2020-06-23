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Endeavor Türkiye'den genç girişimcilere online destek

Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığındabeşinci yılına giren genç girişimcilik programı CaseCampus, bu yıl Covid-19 nedeniyle tamamen online olarakgerçekleştirildi.

Endeavor Türkiye'den genç girişimcilere online destek
23.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:47

Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığındabeşinci yılına giren genç girişimcilik programı CaseCampus, bu yıl Covid-19 nedeniyle tamamen online olarakgerçekleştirildi. CaseCampusBootcamp Live Programı, 75 gencin girişimcilik serüvenine 4 gün süren online yayın ve içerikleriyle destek oldu.

CaseCampusLive'da katılımcılar drt gün boyunca online buluşmalara katılarak Ideathon yarışması ile ürün ve fikirlerini geliştirdi. 

Katılımcılar, Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal'ın yanı sıra Barbaros Özbugutu (iyzico), Başak Taşpınar Değim (Armut.com), Bora Yılmaz (Yatırımcı), Erdem Yurdanur (Kokteyl), Sertaç Taşdelen (Faladdin) ve Sinan Güler (Milli basketbolcu), gibi isimleri dinleyerek kendilerine interaktif bir şekilde soru sorma fırsatı yakaladılar.Online olarak gerçekleşen program, grupların dört gün boyunca geliştirdikleri iş fikirlerini jüri üyelerine sunumları ile sona erdi. Birinci seçilen grup üyeleri ise özel bir ödülün sahibi oldu.CaseCampusBootcampLive'da Öne Çıkanlar• Bootcamp Live programı, 75 katılımcı ile gerçekleşti.• Katılımcılar programda online içeriğe en az 25 saat vakit harcadı.• Katılımcılar 12 farklı kentten bir araya geldi.• CaseCampus Live'a katılımcılarının yüzde 80'i bir girişimde kurucu veya kurucu ortak.• Katılımcılar 37 farklı üniversiteden ve yüzde 50'si mühendislik öğrencisi/mezunu.• CaseCampus'e bugüne kadar Türkiye çapında 80 üniversiteden katılım gerçekleşti.• Program, toplamda 6500'e yakın başvuru aldı ve 500'e yakın mezun verdi.• CaseCampus katılımcıları ve mezunları bugüne kadar 65 adet start-up kurdu ve Endeavor Türkiye bu startupların 30'una mentörlük desteği verdi.Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kurttepeli, "CaseCampus'u bu sene ilk defa, çok kısa bir sürede online'a çevirerek uyguladık. Aslında Akbank'la beraber bir süredir atmak istediğimiz bir adımı, mevcut şartları lehimize çevirerek atmış olduk. Belki de bu sayede daha çok şehirden katılımcıyı ağırladık ve yurt dışında yaşadığı için davet edemediğimiz girişimcilerle gençleri buluşturabildik. Fikrimce bu sene ilk defa olmasına rağmen çok değerli bir grupla çok güzel bir deneyim yaşama şansımız oldu. CaseCampus mezun topluluğumuz her yıl farklı bakış açılarıyla giderek zenginleşiyor ve gençlerimizin potansiyeli geleceğe umutla bakmamı sağlıyor" dedi.

Akbank'ın kurulduğu günden bu yana toplumsal hayata değer katma konusunda büyük duyarlılığa sahip bir kurum olduğuna ve sürdürülebilir projelere yatırım yapmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, "Gençlerimizin, gelişmenin en önemli bileşenlerinden olan girişimciler arasına katılmaları ve sonrasında da yatırım ve iş geliştirme konularında destek olmak bizler için heyecan verici. Endeavor ilebirlikte yürüttüğümüz CaseCampus Bootcamp Live Programı ile düzenli periyotlarda girişimciliğe ilgi duyan gençleri; başarılı girişimciler, girişimcilik alanında deneyimli akademisyenler, yatırımcılar ve farklı konularda çalışan uzmanlar ve tamamen CaseCampus'e özel olarak geliştirilmiş özgün girişimci vaka içerikleri ile bir araya getiriyoruz. Program kapsamında, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen ve programa katılmaya hak kazanan gençlerimiz, başarılı Endeavor girişimcileriyle etkileşim ve iletişimde bulunma fırsatını yakalıyorlar. Bu önemli deneyimi girişimci olmayı düşünen gençlerimizle birlikte yaşamak umut verici" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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