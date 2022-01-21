Encümende kiralama ihaleleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninde, İzmit ve Gebze'deki işyerlerinin ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Encümeni'nde ihaleler dışında kalan 174 madde de görüşülerek karara bağlandı.

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - 1 VE 3 NO'LU İŞYERLERİ

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yahya Kaptan Mahallesi, Seymen Caddesi No: 39/1 Kırsal (Doğu) Otobüs Terminali'ndeki işyerleri için yapılan ihaleler açık teklif usulü gerçekleştirildi. 1 No'lu Kafeterya yeri için Muhammet Usta tarafından 2.850 TL + KDV ve İlknur Yaldız tarafından 2.215 TL + KDV'lik teklif verildi. 3 No'lu lokanta yeri için ise Kemalettin Karaoğlan 1.610 TL + KDV'lik teklif sundu.

4, 5 VE 12 NO'LU İŞYERLERİ

4 No'lu kafeterya yeri için yapılan açık teklif usulü ihaleye Muhammet Usta 1.1660 TL + KDV'lik teklif verdi. 5 No'lu fast food yeri için Muharrem Yıldırım tarafından aylık 1.450,00 TL + KDV bedel teklif edildi. 12 No'lu bay-bayan WC yeri için ise Güven Seyhan tarafından aylık 600,00 TL + KDV'lik teklif sunuldu.

GEBZESEM KANTİN KİRALAMASI

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tatlıkuyu Mahallesi, Güney Yanyol Caddesi No: 290 Gebze Sporcu Eğitim Merkezi büfe-kantin yerinin kiralanması için yapılan ihaleye Sabri Can tarafından aylık 2.050,00 TL+KDV bedel teklif edildi.

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