Encazip'ten yangınlar sonrası tartışılan kömürlü termik santrallere ilişkin açıklama
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Encazip'ten yangınlar sonrası tartışılan kömürlü termik santrallere ilişkin açıklama

Encazip'ten yangınlar sonrası tartışılan kömürlü termik santrallere ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, orman yangınlarıyla birlikte gündeme gelen kömürlü termik santrallerinden elektrik üretimi ile ilgili verileri paylaştı.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, orman yangınlarıyla birlikte gündeme gelen kömürlü termik santrallerinden elektrik üretimi ile ilgili verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kullanılan elektriğin üçte biri kömürlü termik santrallerden karşılanıyor.

Yangınların termik santrallere sıçrama riski ve endişelerinin, bu santrallerin kurulduğu bölgeleri ve çevreye olan potansiyel zararlarını tartışmaya açtığı ifade edilen açıklamaya göre, buna rağmen elektrik üretimi açısından diğer enerji kaynaklarına göre kömürün daha kolay ve ucuza bulunabildiği vurgulandı.

Açıklamada, kömür santrallerinin ucuz yakıta ilave olarak diğer santrallere kıyasla yatırım maliyetinin görece düşük olması, ucuz elektrik üretiminde kömürlü termik santrallerin kritik bir öneme sahip olmasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com web sitesinin kurucusu Çağada Kırım, elektrik üretiminde kömür kullanımının gelişen teknolojiyle birlikte eskiye oranla artık daha çevreci olduğuna işaret ederek, "Karbon yakalama ve depolama teknolojileri ile kömürün yanması sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar ve partiküller filtrelerle yakalanabiliyor. Kömür mümkün olan en zararsız haline getiriliyor. Bu yeni sistemler sayesinde gazlar bacalardan çıkmıyor. Elektrik üretiminde kömür kullanımı artık daha çevreci olduğu için, ayrıca ucuz yakıt ve kurulum maliyeti olduğundan dolayı bu santrallerin ileride de tercih edilebileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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Encazip'ten yangınlar sonrası tartışılan kömürlü termik santrallere ilişkin açıklama - Haberler Ekonomi
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