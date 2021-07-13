Encazip: "Kuraklık elektrik üretimini tehdit ediyor ve fiyatları artırıyor"

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, kuraklığın elektrik üretimini tehdit ederek fiyatları yükselttiğine işaret ediyor.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, kuraklığın elektrik üretimini tehdit ederek fiyatları yükselttiğine işaret ediyor.

Encazip'ten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini gösteren kuraklık elektrik kurulu gücünün önemli bölümünü oluşturan hidroelektrik santrallerinde üretimin aksamasına sebep oluyor.

Elektrik üretim kurulu gücünün bu yıl itibarıyla yüzde 35'inin hidroelektrik santrallerde olduğu düşünüldüğünde kuraklığın elektrik üretimi üzerindeki etkisinin önemi dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım, artan kuraklık riskinin elektrik üretim kaynaklarını da tehdit ettiğine işaret ederek,"Kuralık nedeniyle elektrik üretimi azalıyor ancak tüketimdeki artış durmuyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik tüketim rekoru kırıldı. Son günlerde yapılan elektrik zammının arkasında yatan faktörlerin başında kuraklık geliyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik piyasasında dengeyi sağlamak için farklı kaynakların portföye dahil edilmesi gerektiğini belirten Kırım, şunları kaydetti:

"Hidroelektrik santrallerin eksiği için diğer santraller devreye alınsa bile en çok üretimin doğal gaz ve yabancı kaynaklı kömüre dayalı santrallerden gerçekleşmesini bekliyoruz. Kuraklığın, döviz kurlarının yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi ile elektrik maliyetleri hızla artıyor. Tüm bu faktörler temmuz ayındaki elektrik zammını kaçınılmaz hale getirdi. Kuraklığın devam etmesi ve döviz kurlarının mevcut seviyede seyretmesi durumunda ekimde hatta belki de daha önce, en az yüzde 15'lik bir elektrik zammı daha söz konusu olabilir. Tüketicilerin düşük fiyatlı elektriğe en kolay şekilde ulaşmasını sağlamak ana hedef olsa da bu fiyatlandırmanın kaçınılmaz olduğunu ve tüketici elektrik fiyatlarının maliyetleri karşılamaması durumunda ise yüksek elektrik fiyatlarından çok daha büyük sorunların gündeme geleceğini, hatta elektrik kesintilerinin bile söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş