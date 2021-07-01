Encazip: "Elektrik tedarikçisini değiştiren tüketiciler zamlardan en düşük seviyede etkilenecek"

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, elektrik fiyatında yapılan artışın tedarikçisini değiştiren tüketicileri en düşük seviyede etkileyeceğini bildirdi.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, elektrik fiyatında yapılan artışın tedarikçisini değiştiren tüketicileri en düşük seviyede etkileyeceğini bildirdi.

Encazip'ten yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarına getirilen zamdan önce elektrik tedarikçisini değiştiren tüketicilerin yaklaşık yüzde 15 tasarruf sağladığı dikkate alındığında yeni fiyat artışlarından etkilenmediği ifade edildi.

Açıklamaya göre, elektrik tedarikçisini değiştirmemiş ya da değiştirip vazgeçmiş tüketiciler için uygulanacak son kaynak tedarik fiyatını belirleyen ulusal elektrik tarifeleri açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karara göre elektrik tarifeleri tüm abone grupları için yüzde 15 zamlandı. Bu yılın üçüncü çeyreği için geçerli olacak zamla birlikte 2021 yılında elektriğe toplamda evler ve iş yerleri için ise yüzde 21,90 zam gelmiş oldu.

Serbest bir elektrik tedarikçisinden elektrik alan tüketicilerin sayısı 1,5 milyon seviyesine ulaştı. Son elektrik zammı sonrası tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısında ciddi artış bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar elektrik maliyetlerinin yükü esnaf ve sanayicinin sırtına yükleniyor ve evler için serbest piyasa koşullarının oluşması, fiyatlandırmadan dolayı mümkün olmuyordu. EPDK'nin bu uygulamasının aslında tüketicileri korumak niyetiyle yapılan bir uygulama olduğu düşünülse de gerçekte durum çok farklıydı. Zira yüksek iş yeri ve sanayi elektrik fiyatları tüketicilerin aldıkları tüm ürün ve hizmetlere etki ediyordu. Nihayetinde özellikle de son zamanlarda TÜİK tarafından açıklanan üretici fiyat endeksinde de bunun yansımasını görüyorduk. Bu fiyatlandırma yapısıyla üretici fiyat endeksinin görece daha düşük olmasını bekliyoruz. Bir diğer taraftan yapılan bu güncellemeyle, ev tüketicileri için de yavaş yavaş serbest piyasada tasarruf fırsatı görülmeye başlanacak."

Kırım, bir piyasada serbest ya da serbest olmayan piyasa koşulları uygulanması gerektiğini belirterek, "Yarı serbestlik ya da müdahaleli serbestlik şeklinde uygulanan piyasalarda sürdürülebilirlik mümkün değildir. Elektrik piyasasının tam serbestleşmesi ile elektrik fiyatları kısa vadede yükselecek olsa da orta ve uzun vadede fiyatlar dengelenecek ve tüketiciler daha kazançlı olacaktır. Diğer ülkelerin piyasalarına baktığımızda da tam serbestliğin sağlanması ile tüketicilerin ödedikleri elektrik faturalarının ciddi olarak düştüğü net bir şekilde görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç