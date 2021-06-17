Encazip: Dijitalleşme, elektrik sektörünü 2 ayda 11 kat hızlandırdı

Elektrikte dijitalleşme, tüketicilerin tedarikçi değişikliği işlemlerini 2 ayda 11 kat hızlandırdı.

Elektrikte dijitalleşme, tüketicilerin tedarikçi değişikliği işlemlerini 2 ayda 11 kat hızlandırdı.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi encazip.com'dan yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), şubat ayında yaptığı mevzuat güncellemesiyle 47 milyon elektrik abonesinin, tedarikçi değişikliği dahil olmak üzere elektrikle ilgili tüm işlemleri ilk defa fiziki evraka gerek olmaksızın dijital kanallardan gerçekleştirmesi sağlandı.

İnternet sitesinin elektrik piyasasında 2021 yılının ilk 5 ayında yaşanan gelişmeleri ve tüketici verilerini incelediği araştırmasına göre, elektrik tedarikçisi değiştirme hakkı elde eden tüketicilerin yüzde 93'ü sözleşme süreçlerindeki fiziki evrak zorunluluğu nedeniyle ucuz elektriğe ulaşamıyordu.

Tedarikçilerin mesafeli sözleşmelerle işlem yapmalarıyla nisan ve mayıs aylarında tüketicilerin tedarikçi değişiklik işlemlerini tamamlama oranı yaklaşık 11 kat artışla yüzde 7'den yüzde 76'ya yükseldi.

İş yerleri başı çekti

Araştırmaya göre, tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısı yılın ilk 5 ayında, evler için tedarikçi şirketlerin avantajlı bir tarife verememesi nedeniyle sadece iş yerleri ile sınırlı kaldı. Elektrik tedarikçisini değiştirmiş tüketicilerin sayısı bu sürede yüzde 22 artışla 1,3 milyona yükseldi.

Bu tüketicilerin yüzde 92'si küçük ve orta büyüklükteki ticarethane abone grubunda elektrik tüketimi yaparken, aynı grupta bulunan tedarikçi değiştirmemiş tüketicilere oranla ortalamada yüzde 13,4 daha düşük fiyattan elektrik faturası ödedi. Tedarikçi değişiminde ticarethane abone grubunu yüzde 5 ile sanayi abone grubu takip etti. Sanayi abone grubundaki serbest piyasa fiyatları diğer abone gruplarına göre daha düşük oldu.

Tüketim tarafında ise yılın ilk beş ayında tüketilen elektriğin yüzde 51,6'sı elektrik tedarikçisini değiştirmiş tüketiciler tarafından yapıldı. Bu tüketimin yüzde 71'i sanayi, yüzde 27'si ticarethane, yüzde 1,3'ü de tarımsal sulama abone grubundaki tüketiciler tarafından gerçekleşti.

En çok tedarikçi değiştiren iller İstanbul ile Ankara oldu

İl bazında en çok tedarikçi değişikliğinde İstanbul ve Ankara ilk sırada yer alırken, bu illeri İzmir ile Adana takip etti.

Araştırmaya göre, tedarikçi değişikliğinin ilk aşaması ise tüketicilerin yaptıkları pazar araştırması ve tarife karşılaştırması olarak öne çıktı. Karşılaştırma verilerine bakıldığında tüketiciler, en çok salı günü işlem yaparken, en az işlemin yapıldığı gün pazar günleri oldu. Ayrıca, yapılan işlemlerin yarısı saat 08.00 ile 16.00 arasında gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com Kurucusu Çağada Kırım, elektrik piyasasında bu yılın ilk yarısında online işlemlerin önünün açıldığına dikkati çekerek, "Piyasanın gerçek anlamda online işlemlere açıldığı ilk 2 ayda işlem hızının 11 kat artmış olması, yılın devamının nasıl gelişeceğine ışık tutuyor. Tüketiciler uzaktan kanallara alıştıkça artık kimse elektrik işlemleri için şubeye gitmekle vakit kaybetmek istemeyecek, tedarikçi değişikliği için saatlerce tedarikçi aramak yerine işlemini dakikalar içinde internet üzerinden tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım, işlemlerin uzaktan yapılabilir olmasının işlem kolaylığının yanı sıra maliyetleri de düşürerek tüketicilerin daha fazla tasarruf etmelerine olanak sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerine baktığımızda tedarikçi değişikliği işlemlerinin yüzde 90'ına yakını uzaktan kanallardan olurken, tedarikçiler online kanallardan işlem gerçekleştiren tüketicilere daha ucuz fiyat politikası uyguluyor. Aynı koşulların ülkemiz için de geçerli olduğunu düşündüğümüzde elektrik tedarikçisi değişikliği işlemlerinin tamamen uzaktan kanallara taşınması, tüketiciler için kullanacakları ucuz elektriğe ilave olarak toplamda yıllık 4 milyar lira ek tasarruf edecekleri anlamına geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel