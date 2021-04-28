encazip.com: Yeşil Mutabakat temiz ve sürdürülebilir ekonomiye geçişi sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

encazip.com: Yeşil Mutabakat temiz ve sürdürülebilir ekonomiye geçişi sağlayacak

encazip.com: Yeşil Mutabakat temiz ve sürdürülebilir ekonomiye geçişi sağlayacak
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Kırım, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal) ile 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı planladığını ifade etti.

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olması dolayısıyla Yeşil Mutabakat'ın büyük önem taşıdığının altını çizen Kırım, "Yeşil Mutabakat ile temiz ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapılacak ve kaynaklar verimli kullanılacak. Biyolojik çeşitlilik korunarak eski haline getirilecek. Çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanacak. Çevre bilinciyle hareket edilmesinin önemi anlaşılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım, Yeşil mutabakatın tedarik zincirlerine de etkisi olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık müşteriler, tedarikçilerin yeşil mutabakat konusunda yaptıklarını görmeden sipariş dahi vermeyecek ve bu duruma uyum sağlamayan tedarikçiler oyun dışında kalabilecek. Türkiye'nin her iki noktada da gerekli önlemleri alması gerekiyor. Türkiye'nin kendisine Yeşil Mutabakat konusunda bir yol haritası çıkarması, sadece AB ile ticaret yapabilmek için değil, sanayi, ulaşım ve inşaat gibi karbon-yoğun üretim yapan sektörlerini sürdürülebilir ve döngüsel bir platforma oturtabilmesi için de faydalı olacak. Yeşil Mutabakat ticaretin kurallarını değiştirdiğinde, bugüne kadar AB'ye ihracat yapan firmaların fabrikada hangi tür enerjiden elektrik ürettiğini, üretim sürecinde çıkarılan emisyon oranını ve şirketin karbon ayak izini belgelendirmesi gerekecek. Bir Avrupalı turisti ağırlamak isteyen Antalya'daki otelin de bu tip beklentileri karşılıyor olması ve karbon ayak izini belgelemesi gerekecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Rusya, Doğu Akdeniz'de nasıl bir politika izliyor?
Rusya, Doğu Akdeniz'de nasıl bir politika izliyor?
Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! 'Evden çok adliyede zaman geçiriyorum'
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! "Evden çok adliyede zaman geçiriyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: encazip.com: Yeşil Mutabakat temiz ve sürdürülebilir ekonomiye geçişi sağlayacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:25:01. #1.15#

title