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Encazip.com, elektrik zammının makroekonomiye etkisini analiz etti

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Encazip.com, elektrik zammının makroekonomiye etkisini analiz etti

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, elektrik zamlarının tüketiciye etkisi ile ev harici elektrik tüketimindeki fiyatların yüksek olmasının tüketiciye ve makroekonomiye etkisini analiz etti.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, elektrik zamlarının tüketiciye etkisi ile ev harici elektrik tüketimindeki fiyatların yüksek olmasının tüketiciye ve makroekonomiye etkisini analiz etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik tarifelerinde 1 Ekim'den itibaren geçerli olması beklenen zammın sanayi, tarım ve ticarethane abone gruplarına daha çok yansıtılması tüketiciyi olumsuz etkiliyor.

Ağustos 2018'den sonra sanayicinin, çiftçinin ve esnafın kullandığı elektrik fiyatının konutlardakinin yaklaşık iki katına çıktığını belirten encazip.com, bunun sonuçlarının makroekonomik verilere yansıdığına dikkati çekti.

Üretici ve ticarethane elektrik fiyatlarının yüksek tutulmasının en hızlı yansımasının üretici enflasyonu tarafında olduğuna işaret eden şirket, "Ev harici elektrik fiyatları ile üretici enflasyonu grafiklerine bakıldığında yapılan her elektrik zammının üretici enflasyonunu direkt olarak etkilediği görülüyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, makroekonomik verilerin hesaplanmasında pek çok faktör etkili olsa da enerji maliyetlerinin çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrik fiyatları ile makroekonomik verilerin paralelliği, ekonominin enerji maliyetlerine hassasiyetini gösteriyor. Verileri incelediğimizde ve gelişmiş ülkelerdeki örneklere baktığımızda evlerde kullanılan elektrik yerine ev harici gruplarda kullanılan elektriğin sübvanse edilmesinin esas faydasının tüketiciye ve ülke ekonomisine olduğunu görüyoruz. Bu durum tüketici elektrik faturalarının fahiş oranda yükselmesi anlamına da gelmez, adil fiyatlandırma ile sorun çözülür. Tüketicilerin elektrik faturaları görece daha fazla gelebilir ancak esas değişikliğin market harcamalarındaki düşüşte olduğu kolayca fark edilir. Piyasaya müdahale etmeyi ve herhangi bir sübvansiyonu doğru bulmasam da bir sübvansiyon yapılacaksa bu mutlaka üretici tarafında olmalı. Bunun dışında elektrikte tek birim fiyat uygulaması gündeme gelebilir ve her abone grubu için aynı elektrik fiyatı belirlenerek sübvansiyon eşit dağıtılabilir. Özetle, ev elektrik fiyatlarına zam yapılırken bir kere, üretici elektrik fiyatlarına zam yapılırken ise defalarca düşünülmeli."

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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