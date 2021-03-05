Encazip.com "elektrik tedarikçisi seçimi" konusunda önerilerde bulundu
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Encazip.com "elektrik tedarikçisi seçimi" konusunda önerilerde bulundu

05.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:26
Encazip.com

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com, elektrik tedarikçisi seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda tüketicilere bilgi verdi.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com, elektrik tedarikçisi seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda tüketicilere bilgi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun serbest tüketici limitlerini bu yıl için 1200 kilovatsaat olarak belirlemesiyle aylık 75 lira ve üzerinde elektrik tüketimi yapan 25 milyondan fazla tüketici tedarikçi değiştirme hakkına sahip oldu.

Serbest tüketicilerin doğru tedarikçiyi seçmelerinin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedarikçi seçimi yapmadan önce mutlaka geçiş yapacağınız tarifelerin bugünün fiyatlarından yaklaşık sağlayacağı tasarrufu inceleyin. Bazı tarifeler sabit fiyatlı olurken, bazı tarifeler indirim garantili olup zamlardan etkilenebilir. İnternet ya da çağrı merkezlerinden yapılan sözleşmeleri tercih edin. Güvence bedeli koşulu ek tasarruf sayılacağından, tedarikçi şirketler, farklı bir şirkete geçişiniz tamamlanır tamamlanmaz ödemiş olduğunuz güvece bedelini iade eder. Tedarikçi şirketler farklı ödeme kanallarından fatura ödemesi kabul edebilir. Fiyat taahhüdü olmayan tarifelerden kaçının. Tedarikçi şirketler sabit fiyat veya sabit indirim oranı gibi sözleşme süresince fiyat değişikliklerinin nasıl yapılacağını önceden belirler. Elektrik şirketi değiştirince elektrik enerjisinin kalitesi değişmez ancak faturalandırma, çağrı merkezi, online işlemler gibi hayatı kolaylaştıracak hizmetleri olan tedarikçilerin cazip olacağını unutmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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