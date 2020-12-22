Encazip.com'dan serbest tüketici limitlerinin düşürülmesine ilişkin değerlendirme
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Encazip.com'dan serbest tüketici limitlerinin düşürülmesine ilişkin değerlendirme

22.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:26
Encazip.com'dan serbest tüketici limitlerinin düşürülmesine ilişkin değerlendirme

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, elektrik tedarikçisi değiştirmenin özellikle 2021 yılında tüketicilerin en önemli tasarruf gündemlerinden biri olacağını belirterek, "Encazip.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, elektrik tedarikçisi değiştirmenin özellikle 2021 yılında tüketicilerin en önemli tasarruf gündemlerinden biri olacağını belirterek, "Encazip.com bu noktada en doğru elektrik tedarikçisini seçmeleri konusunda tüketicilerin yol göstericisi olurken, aynı zamanda tedarikçi ile tüketici arasında bir nevi garantör rolü de üstleniyor. Tüketiciler, encazip.com'da tedarikçilerin vaat ettiği şartların değiştirilemeyeceğini bilerek güvenle elektrik tedarikçilerini değiştirip tasarruf edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kırım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, serbest tüketici limitlerinin düşürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı için 88 lira olan limitin 2021'de 75 liraya düşürüldüğünü aktardı.

Kararın yaklaşık 30 milyon tüketicinin cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini seçebilmesi anlamına geldiğini ifade eden Kırım, şunları kaydetti:

"Elektrik tedarikçisi değiştirmek tüketicilere daha ucuz fiyat ve daha cazip koşullarla elektrik kullanma şansını veriyor. Özellikle internet üzerinden kurulabilen mesafeli sözleşmelerin tedarikçi değişikliği işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin tasarrufa ulaşmaları oldukça kolaylaştı. Tedarikçi değiştirmek isteyen tüketicilerin cazip bir tedarikçi bularak internet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden sözleşme yapmaları yeterli."

Tedarikçi değiştirerek tasarruf imkanı

Elektrik tedarikçisi seçmeden önce tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalara dikkati çeken Kırım, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler elektrik tedarikçisi değiştirince aslında yalnızca sözleşme koşullarını ve elektrik birim fiyatlarını değiştirmiş oluyor. Yeni düzenlemelerle tedarikçiler, tüketicilere önceden kabul ettirmeden tarife koşullarını değiştiremiyor, sebepsiz yere tüketicilere hizmeti durduramıyor, yeniden onay almadan sözleşmeyi uzatamıyor ve sağlanan indirimden daha yüksek ceza bedeli alamıyor. Tüketicilerin elektrik tedarikçisi ile sözleşme kurduklarında her koşulda 14 gün ücretsiz, koşulsuz ve şartsız cayma hakları bulunuyor."

Encazip.com, kurulduğu 2013 yılından bu yana kullanıcılara, ücretsiz, tarafsız bir karşılaştırma ve internetten elektrik tedarikçisi değiştirme hizmeti sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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