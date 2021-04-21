Encazip.com'dan abonelere elektrikten yılda 400 lira tasarruf önerisi

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, bahar aylarında evlerde alınacak önlemlerle elektrikten yılda 400 lira tasarruf edilebileceğini belirtti.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, bahar aylarında evlerde alınacak önlemlerle elektrikten yılda 400 lira tasarruf edilebileceğini belirtti.

Kırım, yaptığı yazılı açıklamada, ısıtıcıların elektrik faturasının ortalama yüzde 10'unu, doğal gaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 70'ini kapsadığını ifade etti.

Merkezi ısıtmanın daha az kullanılması ya da devre dışı bırakılmasıyla bahar aylarında portatif ısıtıcıların kullanımının arttığını ifade eden Kırım, şunları kaydetti:

"Infrared ısıtıcıların, boyut ve etkinliğe bağlı olarak aylık elektrik faturasına yaklaşık 170 lira olarak yansıyor. Fanlı ısıtıcılar çeşitlerine ve boyutlarına göre farklılık göstermekle birlikte, elektrik faturasına ortalama 115 lira olarak yansıyor. Elektrikli radyatörlerin elektrik maliyeti genellikle 200 lira olurken, yağlı radyatörlerin maliyeti ise 170 lira olabiliyor. Özellikle bahar aylarında kullanımı yaygınlaşan bu aletlerin, yalnızca ihtiyaç durumunda kullanılması fatura tutarını düşürüyor. A Sınıfı 9000 BTU bir ev tipi klimanın aylık maliyeti ise yaklaşık 130 lira olduğundan sadece elektrikli radyatör veya klimanın kapatılması ile elektrik faturasında fark edilir oranda düşüş yaşanıyor. Bahar aylarında alınacak diğer önlemlerle birlikte enerjiden 400 liraya kadar tasarruf edilebiliyor."

Kırım, bahar aylarında giysilerdeki değişimin çamaşır makinesine de yansıdığını belirterek, "Daha kalın ve yünlü giysilerin yıkanması ağırlığı ve derecesinden dolayı daha maliyetli oluyor ve daha çok makine çalıştırmak anlamına geliyor. Ancak yazın çamaşır makinesinin bir kerede daha çok çamaşır alacağı düşünüldüğünde yıkama sayısı düşüyor. A+ enerji sınıfı bir çamaşır makinesinin aylık maliyeti ortalama 10 lira olurken, bahar ve yaz aylarında bu maliyet azalıyor. "değerlendirmesinde bulundu.

Evde bahar aylarında elektrik faturalarından tasarruf edebilmek için tüketicilere önerilerde bulunan Kırım, şunları kaydetti:

"Isınmada tasarruf etmek için mekanın perdelerini açarak güneş ışınlarının girişine izin verin. Bahar aylarında güneşli günlerin sayısının artmasıyla birlikte çamaşır kurutma makinası kullanmak yerine çamaşırları asarak kurutun. Daha az enerji kullanmak ve evin gereksiz olarak ısınmasını önlemek için ocak yerine düdüklü tencere veya mikrodalga fırın kullanın. Binayı açık renge boyatın. Klima bakımlarını yaptırın. Buzdolabını kontrol edin. Buzdolabının kapağındaki contalar eski veya kirliyse, soğutulmuş havanın dışarı çıkmasına ve oda sıcaklığında havanın içeri girmesine sebep olur, bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına ve daha fazla enerji harcamasına neden olabilir. Temiz havadan faydalanın. Aydınlatmaya dikkat edin. Akkor ampuller, LED ampullerle değiştirilirse bir yılda bir ampulde 100 liradan fazla tasarruf edilebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş