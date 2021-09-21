Encazip.com Avrupa'da tüketici elektrik fiyatlarında ciddi artış yaşandığını bildirdi

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, tüm Avrupa'da tüketici elektrik fiyatlarında ciddi artış yaşandığına işaret ediyor.

Encazip'ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da pek çok ülkede elektrik maliyetleri rekor seviyede artarken, bu artışların ekim ayından itibaren tüketicilerin elektrik faturalarını yükseltmesi bekleniyor.

Kış mevsiminin Avrupa ve Asya'da soğuk geçmesi, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden elektrik üretilememesi, Avrupa genelinde rüzgarların azalması gibi nedenlerle doğal gaz ve kömüre olan talebin hızla artması sonucunda artan doğal gaz fiyatları, Avrupa ülkelerinde elektrik krizinin başlıca nedeni oldu.

Buna ilave olarak Avrupa Birliği tarafından uygulanmaya başlanan karbon vergisinin de fiyat artışlarında etkisi oldu. Tüm bunlar Avrupa genelinde elektrik maliyetlerinin yıllık bazda ortalama iki kat artmasıyla sonuçlandı. Avrupa'daki tüketiciler bu krizin sonucunda 150 milyar avro daha fazla elektrik faturası ödeyecek.

İngiltere, elektrik maliyetlerinin en çok yükseldiği ülkelerin başında geliyor

Elektrik maliyetlerinin en çok yükseldiği ülkelerin başında ise İngiltere geliyor. İngiltere'de 1990 yılında kurulan elektrik piyasasındaki elektrik maliyetlerinin ağustos ayı ortalaması kilovatsaat başına 1,24 lira seviyelerine kadar ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 303'lük bir artış anlamına geliyor.

Eylül ayının başından beri piyasa elektrik tedarik maliyetleri Almanya'da yüzde 36, Fransa'da yüzde 48, İspanya'da yüzde 35 arttı. Türkiye elektrik piyasasında da buna paralel bir seyir gözlemleniyor. Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87 artan piyasa net elektrik tedarik maliyetleri, tüketici elektrik faturalarının yükseltilmesine gerek duyulacağını gösteriyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye elektrik piyasasında tavan fiyat uygulaması bulunması, fiyat artışlarının görece sınırlı olmasına neden oldu. Ağustos ayı için piyasa tavan fiyatı kilovatsaat başına 0,636 lira olarak belirlendi.

Net enerji maliyetinin ağustos ayında 0,62458 lira seviyesine gelmesi, iş yerlerinde 0,706 lira olmasına karşın, evlerde 0,474 lira olan ulusal tarife fiyatının bir hayli üstünde olmasına ve ekim ayında elektrik zammına neredeyse kesin gözle bakılmasına sebep oluyor.

Elektrik maliyetlerinin Dolar bazında da arttığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye'deki net elektrik tedarik maliyetlerinin dolar bazında seyrine bakıldığında da kilovatsaat başına yaklaşık 0,077 Amerikan doları ile tarihi rekor seviyelerine ulaştığı görülüyor. Geçtiğimiz ağustos ayından önce net elektrik tedarik maliyetlerinde zirve 2016 yılının Aralık ayında 0,69 dolar ile görülmüş, bunun dışında 0,065 ile 0,05 bandının dışına çıkılmamıştı. Tüm bu veriler bize ülkemizdeki durumun Avrupa ile paralel ilerlediğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.