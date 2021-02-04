Encazip.com: 2020'de elektrik alım garantisine 39 milyar lira ödendi

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com tarafından geçen yıl elektrikte alım garantisine yaklaşık 39 milyar lira ödendiği bildirildi.

Encazip.com tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020'de ortalama elektrik tedarik maliyeti kilovatsaat başına 39,9 kuruş olurken, evler için uygulanan ulusal tarife fiyatının bu rakamın altında kaldı.

Geçen yıl toplam elektrik tüketiminin yüzde 48'i elektrik tedarikçisini değiştirmiş serbest tüketiciler tarafından gerçekleştirilirken, en yüksek serbest tüketici elektrik tüketimi ise yüzde 55 ile ekimde gerçekleşti.

Toplam serbest tüketici sayısı geçen yılın ocakta 372 bin 320 olarak hesaplanırken, serbest tüketici sayısı geçen yıl aralıkta ise yüzde 273 artışla 1 milyon 15 bin 837'ye ulaştı.

Serbest tüketici sayısının en yüksek olduğu iller 190 bin 504 ile İstanbul, 65 bin 455 ile İzmir, 61 bin 304 ile Ankara, 56 bin 162 ile Bursa, 54 bin 474 ile Antalya, 33 bin 379 ile Balıkesir olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Encazip.com kurucusu Çağada Kırım, elektrik tedarik maliyetlerinin 2020 ortalamasının kilovatsaat başına 0,3992 lira olduğunu ifade etti.

Yapılan son düzenlemeye rağmen 0,3976 lira ile ulusal tarife fiyatlarının bu rakamın altında kaldığını vurgulayan Kırım, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)'den yararlanan santrallerin kurulu gücü bir önceki yıla göre 564 megavat artarak 21 bin 614 megavata çıktı. Toplam Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) bedeli 38,62 milyar lira, birim çekiş miktarı başına düşen 2020 yılı YEKDEM birim maliyeti aritmetik ortalaması da kilovatsaat başına 0,12060 lira oldu. YEKDEM'in toplam maliyetinin toplam tüketilen elektrik enerjisinin maliyetine ekleniyor olması nedeniyle ortaya çıkan 38,62 milyarlık bu tutar, dolaylı olarak tüketicilere yansıtılıyor. Tedarikçilerin profil maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda, ev tüketicileri için elektrik fiyatları maliyetleri karşılamıyor. Bu fark dolaylı olarak kamu santrallerinden karşılanmış olsa da bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. Veriler, 2021 yılında evler için aktif enerji birim fiyatlarının yaklaşık yüzde 25 artış göstermesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, elektrik dağıtım bedelinin ocakta yüzde 16 zamlandığını göz önünde bulundurursak, 2021 yılında tüketicilere etki edecek elektrik fiyatlarının yaklaşık yüzde 15- 20 seviyelerinde artış göstereceğini tahmin ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş