Encanto Filmi
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Encanto, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Ailede şaşırtıcı bir biçimde yalnızca bir kişinin sihirli güçleri yoktur. Gizemli bir şekilde sihirli gücü olmayan kişi evin genç kızıdır.
Yönetmen: Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard
Senaryo: Jared Bush, Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Encanto
Yapımcı Firma: Walt Disney
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 26.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com