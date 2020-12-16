Encanto Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Encanto Filmi

16.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
Encanto Filmi

Encanto filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Encanto filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Encanto, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Ailede şaşırtıcı bir biçimde yalnızca bir kişinin sihirli güçleri yoktur. Gizemli bir şekilde sihirli gücü olmayan kişi evin genç kızıdır.

Yönetmen: Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard

Senaryo: Jared Bush, Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Encanto

Yapımcı Firma: Walt Disney

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 26.11.2021

Encanto Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

İlgili Haberler

Turning Red Filmi
Turning Red Filmi
Lightyear Filmi
Lightyear Filmi
The Marksman Filmi
The Marksman Filmi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Gülben Ergen Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Encanto Filmi | Haberler.com Sinema
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:58:35. #1.15#
title