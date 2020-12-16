Encanto Filmi

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Encanto, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Ailede şaşırtıcı bir biçimde yalnızca bir kişinin sihirli güçleri yoktur. Gizemli bir şekilde sihirli gücü olmayan kişi evin genç kızıdır.

Yönetmen: Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard

Senaryo: Jared Bush, Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Encanto

Yapımcı Firma: Walt Disney

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 26.11.2021

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Kaynak: InterSinema.com