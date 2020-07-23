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'En zorlu macera yarışı' için başvuru zamanı

Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull X-Alps'in 10'uncu yılı için başvuru süreci başladı.

'En zorlu macera yarışı' için başvuru zamanı
23.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:57

Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull X-Alps'in 10'uncu yılı için başvuru süreci başladı.

İki senede bir macera tutkunlarını Alp Dağları'nda buluşturan Red Bull X-Alps'in, 2021'de düzenlenecek 10'uncu yılı için başvuru süreci başladı. Sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini zorladıkları, dünyanın en zorlu macera yarışına katılmak isteyenler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını yaparak Alp Dağları'nda yaklaşık 1000 kilometreyi kat etmeye çalışacak sporcuların arasına girmeye çalışacak. 

20 Haziran 2021'de başlayacak ve Salzburg'dan Monaco'ya kadar uzanacak mücadelede sporcular zaman zaman paraşütle uçarak zaman zaman da yürüyerek Alp Dağları'na meydan okuyacak. Günde en az 100 kilometrelik mesafeyi zorlu doğa şartları, yorgunluk ve sakatlıklara karşın geride bırakmaya çalışacak sporcular, 3 haftalık bir yolculuk sonunda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek. 32 SPORCU, TEK MACERAEn fazla 32 kişinin katılabileceği ve her iki günde bir en geride kalanın elendiği Red Bull X-Alps 2021'e katılacak sporcular 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Dünyanın en zorlu macera yarışının parkuru ise 16 Mart 2021 tarihinde duyurulacak. 233 SPORCUDAN 36'SI YARIŞI TAMAMLAYABİLDİGeride kalan 9 yılda 6'sı kadın olmak üzere 40 ülkeden 233 sporcunun mücadele ettiği Red Bull X-Alps'te sadece 36 katılımcı bitiş çizgisine gelmeyi başarabildi. İçerisinde 5 spor disiplininin kullanıldığı yarışa başvurular www.redbullxalps.com adresinden yapılıyor.

Kaynak: DHA

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