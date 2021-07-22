En yüksek vaka sayıları Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale'de
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En yüksek vaka sayıları Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale'de

En yüksek vaka sayıları Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale'de
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Sağlık

16 Temmuz arası illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

16 Temmuz arası illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Buna göre en yüksek vaka sayıları Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale'de görüldü. Bakan Koca, paylaşımında, "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." ifadelerini kullandı.

Haritaya göre; Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu. En az vaka görülen iller ise Kilis, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Hatay ve Uşak oldu. İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95 ve İzmir'de 24.46 oldu.VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca ayrıca, son haftada vaka sayılarının en çok arttığı illeri de açıkladı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı ile Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." dedi.


En yüksek vaka sayıları Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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