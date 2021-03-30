En yüksek vaka sayıları Samsun, İstanbul ve Yalova'da

SAĞLIK Bakanlığı, İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı güncelledi.

SAĞLIK Bakanlığı, İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı güncelledi. 20-26 Mart arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul ve Yalova oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'na göre; yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 508,97'den 586,84'e yükseldi. Ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci il İstanbul'da 401,62 vaka tespit edildi. İstanbul'da geçen hafta tespit edilen vaka sayısı 251,12'ydi. En çok vakanın olduğu üçüncü il Yalova'da ise 100 bin kişide 400,65 vaka tespit edildi.

ANKARA VE İZMİR'DE VAKA ARTIŞLARI

Ankara ve İzmir'de de vaka sayılarında artış görüldü. Başkent'te 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 107,99'dan 184,29'a, İzmir'de ise 111,41'den 156,48'e yükseldi. Batı'da en düşük vaka sayısının görüldüğü kent 38,71 ile Uşak oldu. Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il olan Şırnak'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı 13,57 olarak ölçüldü. Şırnak'ın ardından vaka sayısı en düşük diğer iki il 22,65'le Siirt ve 28,98'le Şanlıurfa oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı