En yüksek vaka sayıları Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize'de
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En yüksek vaka sayıları Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize'de

En yüksek vaka sayıları Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize'de
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

18 Haziran arası illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

18 Haziran arası illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.

Haritaya göre; Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu. En az vaka görülen iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu. İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca ayrıca, son haftada vaka sayılarının en çok azaldığı illeri de açıkladı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek" dedi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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