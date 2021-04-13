En yüksek vaka sayıları Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale'de

İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi.

İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi. 3-9 Nisan tarihleri arasında 100 bin nufusta en çok vakanın görüldüğü iller Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 882,13 ile Kırklareli oldu. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 804,97 ile İstanbul ve 797,34 ile Çanakkale oldu.

ARTAN VAKA SAYILARIHaritada pek çok şehirde vaka artırşları görülürken, uzun süredir en çok vakanın görüldüğü Samsun'da azalma yaşandı. Samsun'da geçen hafta 100 bin kişide görülen 678,72'lik vaka sayısı yeni haritada 645,17'ye düştü. En çok vaka görülen il olan Kırklareli'nde daha önce 518,33 olan oran 882,13 olarak güncellendi. İstanbul'da vaka sayısı 591,45'ten 804,97'ye, Çanakkale'de ise 546,77'den 797,34'e yükseldi. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 272,79'dan 419,06'ya, İzmir'de 218,88'den 304.07'ye yükseldi.

10 bin kişide en az vaka sayısının görüldüğü iller 32,17 ile Şırnak, 46,34 ile Hakkari, 61,69 ile Van, 61,84 ile Şanlıurfa ve 63,06 ile Mardin oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı