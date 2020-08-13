En yüksek puanla öğrenci alan devlet üniversitesi; Rektörden öğrencilere öneriler ÜNİVERSİTE hayali kuran adayların 6 Ağustos'ta başlayan üniversite tercih maratonu, yarın sona eriyor.

ÜNİVERSİTE hayali kuran adayların 6 Ağustos'ta başlayan üniversite tercih maratonu, yarın sona eriyor. Tercih yapacak öğrencilere önerilerde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Köklü bir kurum içinde, iyi bir eğitim kadrosu içinde olmaları bundan sonraki hayatları için önemli. Üniversite tercihi sadece bir okul değil. Aynı zamanda ömür boyu üzerlerinde taşıyacakları bir marka olacak. Nereden mezun oldukları hep sorulacak" dedi. Rektör Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için de "Türkiye'de son iki yıldır en yüksek puanla öğrenci alan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi." dedi.

Üniversite adayları için önemli ve bir o kadar da stresli olan üniversite tercih maratonu sürecinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, hem öğrenci ve ailelerine önerilerde bulundu hem de İÜC'yı anlattı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak; yeni bir üniversite olarak kuruldu. İstanbul'un 8 farklı yerinde yerleşkesi bulunan üniversite, Tıp Fakültesi ile öne çıksa da, başka pek çok fakülte ve yüksekokul eğitim programlarını bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan devlet üniversitesi Tıp Fakültesi olan İÜC. Cerrahpaşa Tıp, pandemi sürecinde aldıkları hızlı reaksiyonla da, ciddi bir başarı sergiledi ve başarı hikayeleri dünya basınına da yansıdı. Üniversitede, Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesi nedeniyle uluslararası projeler de hayata geçiriliyor. Öte yandan imza attıkları pek çok ilk de var. İÜC, sadece insan sağlığı değil, hayvan sağlığı için de çalışıyor. Veterinerlik Fakültesi bünyesinde, aynı bir hastanede olduğu gibi MR ve tomografi cihazların bulunduğu Hayvan Hastanesi, Türkiye'deki tek Devlet Hayvan Hastanesi olarak hizmet veriyor.

'CERRAHPAŞA' SADECE BİR TIP FAKÜLTESİ DEĞİL

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın fakültelerini anlatan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, "Öğrencilerimiz çok önemli bir zaman dilimi içerisinde. Onların hayatını etkileyecek bir tercih dönemini yaşıyorlar. Önlerinde birçok opsiyon var, neleri tercih edecekleri konusunda, geleceklerini planlama konusunda bir gayret içerisindeler. Bu hafta o açıdan çok önemli. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, şu anda İstanbul içerisinde farklı lokasyonlara yayılmış bir yapı. Sadece bir Tıp Fakültesi değil. Ancak öne çıktığımız fakülte Tıp Fakültesi. onun dışında Hemşirelik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İstanbul'da tek ve Türkiye'deki en önemli merkez olan Veteriner Fakültesi ile Hayvan Hastanesi. Türkiye'deki önemli bir hayvan hastanesi noktasında hepsi üniversitemize bağlı olarak çalışan birimler içerisinde. Bunların dışında Meslek Yüksek Okullarımız da var. Bunlar da aktif olarak öğrencilerin tercihlerinde ön plana çıkan okullarımız" şeklinde konuştu.

EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ OLAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Fakültesi'nin her zaman ön planda olduğunu ve tercih edilmek istendiğini vurgulayan Aydın, "Türkiye'de son iki yıldır en yüksek puanla öğrenci alan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hem Türkçe hem İngilizce Tıp Fakültesi öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Tabii bunda önemli etkenlerden biri, fakültemizin geçmişi ve tarihi. Şu anda Atatürk'ün bizzat fakülteye girdiği kapının önünde duruyoruz. Bu, burada bir tarih olduğunu gösteriyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde 2 programımız var. Türkçe Tıp programımız 250 öğrenci alıyor. İngilizce Tıp Programımız ise 50 öğrenci alıyor. Bu kapasitede öğrencimiz var ve geçen yıl İngilizce Tıp bölümümüz ilk 300 öğrenciden aldı. Türkçe Tıp ise ilk bin 700'den öğrenci almıştı. Ben bizleri tercih edecek öğrencilere özellikle şunu söylemek istiyorum. Köklü bir kurum içinde, iyi bir eğitim kadrosu içinde olmaları bundan sonraki hayatları için önemli. Üniversite tercihi sadece bir okul değil. Aynı zamanda ömür boyu üzerlerinde taşıyacakları bir marka olacak. Nereden mezun oldukları hep sorulacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi pandemi döneminde de çok organize bir şekilde hareket etti. Fakülte hızlı bir reaksiyon gösterdi, Mart-Nisan aylarında ameliyathanelerini kapatıp yoğun bakım ünitesine dönüştürdü. Ancak daha sonra azalmayla birlikte bu reaksiyonu geri aldı. Sadece hocalarımız değil, öğrencilerimiz de burada görev aldı. Intörnlerimiz yani Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerimiz de, kendi istekleriyle covid servislerinde, yoğun bakımlarında çalıştılar. Kaçmadılar. Aynı bir savaştaki gibi, sağlık neferi olarak görevlerini yaptılar."

BU YIL İLK KEZ İNGİLİZCE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ ALACAK

Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesiyle İngilizce programlar açmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın, "Bu yıl Tıp Fakültesi haricinde başka fakültelerimizde de İngilizce programlar açtık. Özellikle Florence Nightingale hemşirelik fakültemizde ilk kez bu yıl. İngilizce Hemşirelik programımıza öğrenci alacağız. Son yıllarda biliyorsunuz, uluslararası hasta sayılarımızda artış olmaya başladı. Türkiye, sağlık turizmi açısından bir merkez haline gelmeye başladı. Bu noktada İngilizce hemşirelik bölümünün de ön plana çıkacağını düşünüyorum. Hem uluslararasılaşma hem eğitim faaliyetleri anlamında İngilizce hemşirelik oldukça etkili olacak diye düşünüyorum. ve buradan mezun olacak hemşirelerimiz gelecekte iş bulma konusunda daha avantajlı olacak" diye konuştu.

BİR İLK: YABANCI HASTALAR İÇİN ONLINE DOKTOR GÖRÜŞMESİ İMKANI

Yeni hayata geçirdikleri 'Cerrahpaşa International' projesinden de bahseden Prof. Dr. Aydın, şöyle devam etti:

"Tıp Fakültemizde bir uluslararası projemiz var. Bu yıl uluslararası hastalarımız için Cerrahpaşa International markası oluşturduk. Aslında bizim yabancı hastalarımız var. Cerrahpaşa sadece Türkiye'ye hizmet veren bir Tıp Fakültesi Hastanesi değil. Bölge ülkelerin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden olsun, özellikle Orta Asya ve Balkanlar bölgesi bizim ciddi hasta potansiyelimizin olduğu bölgeler. Biz istedik ki farklı bir sunumla da dünyaya açılalım. Cerrahpaşa International'ın çıkış amacı buydu. Pandemi sürecinde de seyahat kısıtlamaları geldi, ulaşım sıkıntıları oluşmaya başladı ve şu anda yabancı hastalarımızı kabul edemiyoruz. Ancak online olarak doktor görüşmesi yapabiliyorlar. Cerrahpaşa International üzerinden hekimlerini seçerek, görüşme gerçekleştirebiliyorlar. Bunu belki yakın bir zamanda Türk hastalarımız için de açabiliriz. Bundan sonra ben normal hasta görüşmelerinin bir kısmının bu şekilde olacağını düşünüyorum. Bu salgın, hayatta bir çok şeyi değiştirmemizi sağladı. Şu anda toplantılarımızın birçoğu online olarak yapılıyor. Derslerimizi online yapıyoruz. O açıdan hasta görüşmelerini de online yapabileceğiz düşüncesiyle ortaya çıktı. Şu anda sistem başladı, hasta bütün kayıt işlemlerini oradan yaparak, hekimi ile iletişime geçebiliyor. Bu da devlet kurumları içinde bir ilk olma özelliği taşımakta."

- İstanbul

Kaynak: DHA