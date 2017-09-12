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En Yüksek İstihdam Beklentisi İlaç Sektöründe

Bu yılın son çeyreğinde istihdamda işverenlerin yüzde 19'unun artış, yüzde 11'inin azalış, yüzde 68'inin ise değişiklik olmayacağını ifade edilirken, en güçlü işe alım beklentisi yüzde 26 ile ilaç sektöründe gerçekleşti.

En Yüksek İstihdam Beklentisi İlaç Sektöründe

Bu yılın son çeyreğinde istihdamda işverenlerin yüzde 19'unun artış, yüzde 11'inin azalış, yüzde 68'inin ise değişiklik olmayacağını ifade edilirken, en güçlü işe alım beklentisi yüzde 26 ile ilaç sektöründe gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com