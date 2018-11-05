En Yüksek Artış Mardin'de

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerine göre, TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 3,84 ile TRC3 bölgesi olan Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'te oldu.

TÜİK, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi, verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon, 2003'ten bu yana ilk kez yüzde 25'in üzerine çıktı. Enflasyon, ekim ayında aylık yüzde 2.67 artarken yıllık bazda artış yüzde 25.24 oldu. Yurt içi üretici fiyatları Ekimde yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01. TÜFE'de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,90 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma oldu.

En yüksek Mardin'de

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 32,00, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31,50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29,26 ve konut yüzde 25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Aylık en yüksek artış yüzde 3,84 ile TRC3 bölgesinde yer alan Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'te oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25,41 ile TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,63 ile TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,68 ile TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. - MARDİN