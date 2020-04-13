En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü konser
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Türkiye, Elazığ, Ağın

En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü konser

En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü konser Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesinde, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündekiler için evlerinin önlerinde sazlı sözlü konser veriliyor Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesinde,...

13.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:13
En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü konser

En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü konser

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesinde, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündekiler için evlerinin önlerinde sazlı sözlü konser veriliyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesinde, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündekiler için "Evde Kal Ağın Biz Sizin İçin Çalar Sizin İçin Söyleriz" sloganıyla sazlı sözlü konser veriliyor.

Ağın ilçesi 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında ilk sırada yer alıyor. 2 bin 781 nüfusa sahip olan "Sakin Şehir" yolunda başvurusu da bulunan ilçede de ise Korona virüse yönelik Valilik koordinesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından özel önemler alınmasının ardından sosyal çalışmalar da yapılıyor. İlçede evden çıkması kısıtlananlara Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet verirken, sosyal etkinler kapsamında da müzik öğretmenleri tarafından konserler düzenleniyor. Yaşlıların oturduğu evlerin önlerine giden ekip, saz çalıp, türküler söyleyerek onların evde canlarının sıkılmamasını sağlıyor. Ayrıca, alının sıkı tedbirler kapsamında Kaymakam Fatih Cıdıroğlu'nun koordinesinde hem Malatya hemde Erzincan'a geçiş yollarının kapatıldığı ilçede Elazığ ile bağlantı yolunda da kontrollü ulaşım sağlanmaya devam ediyor.

Son dönemde dünyayı saran Covid-19 sebebi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evlerinde kaldıklarını aktaran Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, "Bizde Bakanlığımızın kurduğu Vefa Sosyal destek grupları olarak vatandaşlarımızın yeme, içme ve sağlık ihtiyaçları dahil her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanında yaşlı vatandaşlarımızı evde nasıl tutabiliriz diye düşünürken Vefa Sosyal Destek grubu arkadaşlarımızla birlikte 'Evde Kal Ağın Biz Sizin İçin Çalar Sizin İçin Söyleriz' şeklinde bir proje ortaya çıkardık. Buna başta ilçemizdeki müzik öğretmenleri ve arkadaşları olan Elazığ'da ki sanatçılarımız da destek verdi. Vatandaşlarımızın evlerinin önlerinde çalarak söylüyoruz ve onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar projemizden oldukça memnun"dedi.

İlçede müzik öğretmeni olarak görev yaptığını aktaran İbrahim İrehan, "Bu ilçe Türkiye geneli yaşlı nüfusu en fazla olan ilçemiz o yüzden bizler elimizden geldiğince yaşlı amca ve teyzelerimizi eğlendirmek için bir nebze de olsa bu günleri unutturmak için buralara geldik. Şuan da bütün Ağınlılar için bizler buradayız. Ne zaman isterlerse bizler onların emrindeyiz. Vatandaşlar genelde sıcak karşılıyorlar. Ağın Kaymakamlığının yapmış olduğu bu uygulamadan genel olarak memnunlar. Bizler de memnunuz onları eğlendirmek birlikte türküler söylemek bu zor zamanlarda onlarla beraber olmak bizim de hoşumuza gidiyor. Bizler de yaptığımız işten zevk alıyoruz" ifadelerini kullandı.

En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü konser

Kaynak: İHA

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