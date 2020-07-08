'
En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu

Filistinli direniş grupları ve sivil toplum kuruluşları, Saadi el-Garabili'nin (75) cezaevinde şehit olmasının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu
08.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:07

Filistinli direniş grupları ve sivil toplum kuruluşları, Saadi el-Garabili'nin (75) cezaevinde şehit olmasının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, 26 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Garabili'nin en eski Filistinli tutuklulardan olduğunu bildirdi.

İsrail hapishanelerdeki Filistinli tutukluların 700'den fazlasının hasta olduğuna işaret edilen açıklamada, devam edecek tıbbi ihmalin daha fazla hasta tutuklunun ölümüne yol açacağı uyarısında bulunuldu.

"İsrail'in kara siciline eklenen leke"

Hamas'a bağlı Esirler Dosyası Sorumlusu Musa Dudin de yaptığı açıklamada, "Garabili'nin şehit olmasının tüm sorumluluğu doğrudan Siyonist işgal güçlerine aittir." ifadesini kullandı.

Garabili'nin sağlık durumu ve ilerleyen yaşı gözetilmeksizin "tıbbi ihmal ve ölüm makinesi karşısında tek başına savunmasız" bırakıldığını belirten Dudin, bu korkunç suçun, İsrail'in kara siciline eklenen bir leke olduğunu kaydetti.

Dudin ayrıca bu suçun, İsrailli yetkililerin uluslararası hukuku veya insan haklarını gözetmeksizin tutuklulara karşı yürüttüğü sistematik politikasını da ifade ettiğini aktardı.

Filistinli tutuklulara destek çağrısı

İslami Cihad Hareketi de yaptığı açıklamada, Filistinli tutuklu Garabili'nin İsrail hapishanesindeki ölümü karşısında duydukları öfkeyi ifade etti.

Bu öfkenin; Filistinli mahkumlar meselesinin etkinleştirilmesi için tüm vicdanların çığlığını temsil ettiği belirtilen açıklamada, Filistinli yaşlı ve hasta tutuklulara; halk, medya ve yasalar başta olmak üzere her düzeyde destek olunmasını istedi.

"Hastalıkları tedavi edilmedi"

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi Enformasyon sözcüsü Riyad El-Eşkar da Garabili'nin diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklarının yanı sıra son zamanlarda kansere yakalandığını, İsrail'in tedavi için uzmana göstermeyi reddettiğini belirtti.

Filistin İnsan Hakları Merkezi ise İsrail makamlarının, Garabili'nin tedavisini geciktirdiğini ifade etti.

İsrail'i Garabili'nin insani durumuna binaen tekraren yapılan serbest bırakılması yönündeki çağrıları dikkate almaması konusunda kınayan İnsan Hakları Merkezi, İsrail makamlarının, ilerleyen yaşına ve uzun yıllardır hapishanede olmasına rağmen Garabili'yi ölümle yüz yüze bıraktığını kaydetti.

Filistin Esir İşleri Heyeti, 26 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan Garabili'nin "tıbbi ihmal politikası nedeniyle" 6 Temmuz'da şehit olduğunu duyurmuştu.

Bu kayıpla birlikte İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 224'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin resmi istatistik sonuçlarına göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan 73'ü işkence, 69'u tıbbi ihmal, 75'i gözaltına alındıktan sonra kasten öldürülme, 7'si hapishanede doğrudan ateş açılma sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Kemal Sunal Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Podolski Okan Buruk Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Anne İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 23:10:44. #1.14#
title