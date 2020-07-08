En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu Filistinli direniş grupları ve sivil toplum kuruluşları, Saadi el-Garabili'nin (75) cezaevinde şehit olmasının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Filistinli direniş grupları ve sivil toplum kuruluşları, Saadi el-Garabili'nin (75) cezaevinde şehit olmasının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, 26 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Garabili'nin en eski Filistinli tutuklulardan olduğunu bildirdi.

İsrail hapishanelerdeki Filistinli tutukluların 700'den fazlasının hasta olduğuna işaret edilen açıklamada, devam edecek tıbbi ihmalin daha fazla hasta tutuklunun ölümüne yol açacağı uyarısında bulunuldu.

"İsrail'in kara siciline eklenen leke"

Hamas'a bağlı Esirler Dosyası Sorumlusu Musa Dudin de yaptığı açıklamada, "Garabili'nin şehit olmasının tüm sorumluluğu doğrudan Siyonist işgal güçlerine aittir." ifadesini kullandı.

Garabili'nin sağlık durumu ve ilerleyen yaşı gözetilmeksizin "tıbbi ihmal ve ölüm makinesi karşısında tek başına savunmasız" bırakıldığını belirten Dudin, bu korkunç suçun, İsrail'in kara siciline eklenen bir leke olduğunu kaydetti.

Dudin ayrıca bu suçun, İsrailli yetkililerin uluslararası hukuku veya insan haklarını gözetmeksizin tutuklulara karşı yürüttüğü sistematik politikasını da ifade ettiğini aktardı.

Filistinli tutuklulara destek çağrısı

İslami Cihad Hareketi de yaptığı açıklamada, Filistinli tutuklu Garabili'nin İsrail hapishanesindeki ölümü karşısında duydukları öfkeyi ifade etti.

Bu öfkenin; Filistinli mahkumlar meselesinin etkinleştirilmesi için tüm vicdanların çığlığını temsil ettiği belirtilen açıklamada, Filistinli yaşlı ve hasta tutuklulara; halk, medya ve yasalar başta olmak üzere her düzeyde destek olunmasını istedi.

"Hastalıkları tedavi edilmedi"

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi Enformasyon sözcüsü Riyad El-Eşkar da Garabili'nin diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklarının yanı sıra son zamanlarda kansere yakalandığını, İsrail'in tedavi için uzmana göstermeyi reddettiğini belirtti.

Filistin İnsan Hakları Merkezi ise İsrail makamlarının, Garabili'nin tedavisini geciktirdiğini ifade etti.

İsrail'i Garabili'nin insani durumuna binaen tekraren yapılan serbest bırakılması yönündeki çağrıları dikkate almaması konusunda kınayan İnsan Hakları Merkezi, İsrail makamlarının, ilerleyen yaşına ve uzun yıllardır hapishanede olmasına rağmen Garabili'yi ölümle yüz yüze bıraktığını kaydetti.

Filistin Esir İşleri Heyeti, 26 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan Garabili'nin "tıbbi ihmal politikası nedeniyle" 6 Temmuz'da şehit olduğunu duyurmuştu.

Bu kayıpla birlikte İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 224'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin resmi istatistik sonuçlarına göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan 73'ü işkence, 69'u tıbbi ihmal, 75'i gözaltına alındıktan sonra kasten öldürülme, 7'si hapishanede doğrudan ateş açılma sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA