"En Yakın Rakibimin 12 Puan Önündeyim" Diyen Mansur Yavaş, Adaylık Şartını Açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. CHP ve İYİ Parti arasında ittifak olursa ortak aday olabileceğini belirten Yavaş, "Adaylık konusunda bir an önce karar verilmesini bekliyorum. Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım açısından da yıpratıcı olmaya başladı. Benim bir kararsızlığım yok. İki siyasi parti ittifak yaparsa adayım" ifadesini kullandı.

"İKİMİZİN DE SEÇİMİ KAYBETMESİNİ BEKLEYENLER VAR"

CHP'den seçilip İYİ Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlayan Yavaş, şunları kaydetti: "2014'te yerel seçimlerde de böyle oldu. CHP muhalifleri adaylığım üzerinden Kılıçdaroğlu'nu da beni de hırpaladı. Sonunda destekte geç kaldılar. Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler. Eleştireceklerse de parti içinde eleştirsinler. Bunu kamuoyuna açık bir biçimde yapmaları adayı da partiyi de yıpratıyor. Hedef ben miyim, Sayın Kılıçdaroğlu mu anlamış değilim. İkimizin de seçimi kaybetmemizi isteyen bazı çevreler var. 'Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin de gitsin' diye bakanlar var.

"ADAYLIĞIM AÇIKLANIRSA..."

Kendisini, Türkiye'den, partisinden çok sevenler, koltuk derdinde olanlar bunu yapıyor. Adaylığım açıklanırsa eleştirinin sürmesiini bekliyorum. Bazılarının Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı mücadeleyi benim üzerimden yapacağını düşünüyorum. Ankara'da CHP seçimi 1994 yılında bölündüğü için kaybetmişti.

"EN YAKIN RAKİBİMİN 12 PUAN ÖNÜNDEYİM"

Adaylar egolarını yenemedi. Biz, 'birleşelim kazanalım' istiyoruz. Ama buna da karşı çıkıyorlar. Zaman giderek iki siyasi partinin aleyhine işliyor. Gecikme olmamalı. Parti yönetimlerinin elinde anketler var. Anketlere göre kim kazanacaksa o aday yapılmalı. Ben önde çıkmıyorsam tabii ki beni de yapmasınlar. En yakın rakibimin 12 puan önünde olduğumu anket şirketi yöneticileri televizyonlarda açıklıyor."