En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021

"En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM açılış saati! BİM çalışma saatleri!" araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Temmuz ayında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Temmuz ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde marketler ile ilgili ayrıntıya yer aldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EN YAKIN BİM SABAH KAÇTA AÇILIYOR?

Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

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