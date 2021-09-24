En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021

Haberler.com - Haberler | Gündem
En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021

En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme üçüncü etabının 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başlamasıyla marketlerin çalışma saatleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021

"En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM açılış saati! BİM çalışma saatleri!" araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Temmuz ayında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Temmuz ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde marketler ile ilgili ayrıntıya yer aldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EN YAKIN BİM SABAH KAÇTA AÇILIYOR?

Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Mustafa Denizli Muslera Nihat Özdemir Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: En yakın BİM sabah kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 09:08:36. #1.12#