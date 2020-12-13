- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
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- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

13.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:26

- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Hatay'ın Samandağ sahili sokağa çıkma kısıtlamasında sessizleşti.

- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

HATAY - Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Hatay'ın Samandağ sahili sokağa çıkma kısıtlamasında sessizleşti.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında dünyanın en uzun sahillerinden biri olan sahil sessizliğe büründü. Köpeklere kalan sahildeki sessizlik dalga sesleriyle bozuldu.

Sessizleşen sahilde kartpostallık görüntüler oluştu.

- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:29:58. #1.14#
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