'En uzun mangal' ödüllü Ereğli'deki festivalde 15 ton hamsi dağıtılacak

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geleneksel hale gelen hamsi festivalinin 14'üncüsü, 21 Kasım'da sahil şeridinde gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2002 yılında 2002 metrelik en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini hatırlatarak, "Bu sene de 2002 metrelik mangallarımızı sahile koyacağız. 15 ton hamsi dağıtılacak" dedi.

Ereğli Belediyesi, 2002 yılında 2002 metrelik en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabına girdikleri hamsi festivalinin 14'üncüsü için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediyeye ait atölyelerde, festival için mangal ve ızgaralar yapılarak soğuk hava depoları hamsiler için özenle hazırlanıyor. İlçe merkezindeki sahil şeridinde yapılacak festivalde, 2002 yılındaki rekorun hatırlanması için 2002 metrelik mangal kurulacak. Festivalde halka ücretsiz olarak 15 ton hamsi, 5 ton mangal kömürü, 500 adet mangalları yakmak için jel, 2 bin adet ızgara, 10 bin şişe su, 7 bin 500 adet ekmek, 1,5 ton soğan dağıtılacak. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, diğer illerden de sağlanacak katılım ile binlerce kişinin festivalde en lezzetli hamsileri yiyeceğini söyledi.

Ayrıca Hamsi balığının koronavirüse karşı da koruyucu etkisi olduğunu ve festival sloganının 'Hamcivac' olarak belirlediklerini belirten Posbıyık, "Hamsinin koronavirüse karşı da doğal bir lezzet olduğunu düşünüyoruz. Ondan ötürü de adına 'Hamsivac' adını koyduk. Hamsiyi yediğinizde, hamsi aşısı olmuş gibi Covid-19'a karşı dirençli olacaksınız. O yüzden bütün herkesi, Karadeniz Ereğli'ye davet ediyorum" diyerek çağrı yaptı.