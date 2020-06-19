En uzun gün sosyal medyada kutlanacak Yılın en uzun günü, mokteyl tariflerinden müzik listelerine, spordan gaming'e uzanan çeşitli etkinliklerle sosyal medyada kutlanacak.

Yılın en uzun günü, mokteyl tariflerinden müzik listelerine, spordan gaming'e uzanan çeşitli etkinliklerle sosyal medyada kutlanacak. Program, Red Bull Türkiye hesabını takip eden herkesin katılımına açık olacak.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran Pazar, Red Bull Türkiye Instagram hesabındaki etkinliklerle kutlanacak. Sabahın ilk saatlerinden akşama kadar sürecek Red Bull En Uzun Gün (#EnUzunGun) programı Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar'ın günbatımı konseriyle son bulacak.

EVDE SPOR YAPMAK İSTEYENLERE ÖZEL BAŞLANGIÇ

Yılın en uzun gününde de kendine meydan okumak ve güne dinamik bir başlangıç yapmak isteyenler için Red Bull parkur sporcusu Hazal Nehir, ünlü model Itır Esen ile buluşacak. Parkur sporcusu Hazal Nehir ile Esen; evde spor yapmak isteyenler için Instagram üzerinden 21 Haziran Pazar günü saat 11.00'da canlı yayında Red Bull Project: Pro antrenmanı yapacak. Herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek yayında, Red Bull sporcusu Hazal Nehir ile Itır Esen keyifli bir sohbete de imza atacak.

OYUNSEVERLER RED BULL GAMİNG GROUND'DA BULUŞACAK

Red Bull Twitch kanalı, Red Bull Gaming Ground ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunacak. Ünlü Twitch yayıncısı Berke "RIP" Tepe, Mervan ve Alp TV, saat 13.00'da başlayacak canlı yayın günboyu Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilecek.

ŞEFTALİ LEZZETİ İLE MOKTEYL ATÖLYESİ YAPILACAK

Sıcak yaz gününde serinlemek isteyenler için ise, bu yaza özel üretilen Red Bull Summer Edition Şeftali Lezzeti ile evde kolayca hazırlayabilecekleri lezzetli ve ferahlatıcı mokteyl tarifleri Red Bull Mokteyl Atölyesi'nde anlatılacak.

GÜNEŞ, EVRENCAN GÜNDÜZ İLE ELİF ÇAĞLAR'IN ŞARKILARIYLA BATACAK

Blues müziğin sevilen ismi Evrencan Gündüz ile Türkiye'nin en sevilen caz solistlerinden Elif Çağlar'ın performansı ile takipçiler güneşi batıracak. Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) canlı konserinde ikili, Red Bull Türkiye Instagram hesabını ele geçirecek. Sanatçılar saat 19.30'da Kargıcak'taki deniz manzarasını arkasına alarak en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kaynak: DHA