BURSA (Habermetre) - 22 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

En uzun gecede uzay buluşması

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının çocukları, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) unutamayacakları bir macera yaşadı. Geleceğin uzay kahramanı olan çocuklar, en uzun gecede gökyüzünde yaşananlara tanıklık etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen GUHEM, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personelin çocuklarını ağırladı.

Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında daha önce kitap toplama, oyuncak toplama, pandemi döneminde çocuklar arası resim çizme etkinliği gibi farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'a özel ayrıcalıklı bir etkinliğe imza attı. Her yaş grubundan bilimseverin uzay, havacılık ve teknoloji konularında bilgi ve deneyim edinmesini sağlamak, toplum genelinde farkındalık oluşturarak genç nesillere ilham vermek amacıyla Bursa'ya kazandırılan GUHEM, etkinlik kapsamında Büyükşehir ailesinin çocuklarına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir, BUSKİ ve bağlı şirketlerden yaklaşık 200 çocuk, yılın en uzun gecesinde gökyüzünün gizemine tanıklık etti. Türkiye'nin havacılık tarihini de öğrenme fırsatı bulan çocuklar; 154 interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi, uzay inovasyon laboratuvarı, matematik, robotik kodlama, uzay ve havacılık atölyelerini bünyesinde barındıran GUHEM'de unutamayacakları anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bu özel gecede kurum çalışanlarının çocuklarını yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara yılın en uzun gecesinde neler olduğunu Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif merkezi olan GUHEM'de anlatmak istediklerini ifade eden Akhan, "Toplam 200 çocuğumuzla bu gece gökyüzünde neler olduğunu, GUHEM'de muhteşem bir macera ile birlikte keşfettik. Çocuklarımız bu gece kendilerini geleceğin gökyüzü kahramanı gibi hissetti. Yeni pilotların ve uzay insanlarının Bursa'dan yetişeceğine inanıyoruz. Normalde bireysel olarak GUHEM'e giriş ücretli ama bu geceye özel çalışanlarımızın çocuklarına GUHEM'i ücretsiz olarak ziyaret etme imkanı sunduk. Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin, kurumsal kimliğin oluşturulması ve güçlenmesi kurum aidiyeti açısından çok önemli. 2022 yılında da kurum içi faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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