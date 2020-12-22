En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

22.12.2020 03:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 03:35

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar Kırıkkale'de, yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevlerini gözünü kırpmadan sürdürüyor.

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevlerini gözünü kırpmadan sürdürüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da görev yaparak halkın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde bulunan sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra pandemi sürecinde de devriye gezerek asayişi sağlıyor. Bekçiler ise cadde ve sokaklarda devriye gezerek şüpheli gördükleri kişilerin GBT'sini sorguluyor. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin de kontrolleri yapılıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta da korona virüs denetimlerini yapan ekipler, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol edip, Genel Bilgi Toplama sistemi üzerinden sorgulamasını yapıyor. Virüsün yayılımını önlemek içinde HES kodu kontrollerini gerçekleştiriyor.

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Hande Erçel Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 03:35:08. #1.15#
title