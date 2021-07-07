En uzun gece ne zaman? Ekinoks tarihleri…
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En uzun gece ne zaman? Ekinoks tarihleri…

En uzun gece ne zaman? Ekinoks tarihleri…
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Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan da Güneş'in çevresinde dolanır. Bunun sonucunda karşımıza çıkan tarihleri ve sonuçlarını nedense hep karıştırılır. Vatandaşlar da bu konuda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, en uzun gece ne zaman? Ekinoks tarihleri hangi günlere denk geliyor?

Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan da Güneş'in çevresinde dolanır. Bunun sonucunda karşımıza çıkan tarihleri ve sonuçlarını nedense hep karıştırılır. Vatandaşlar da bu konuda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, en uzun gece ne zaman? Ekinoks tarihleri hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar haberimizde…

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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