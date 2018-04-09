En Ucuz Yurt Dışı Çıkış Harçlarından Biri Türkiye'de"

Enuygun.com'un araştırmasına göre, yurt dışı çıkış harcının en düşük olduğu ülkelerden biri Türkiye oldu.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, Enuygun.com'un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, dünyadaki yurt dışı çıkış harç tutarlarını karşılaştırdı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de 15 lira olarak sabit olan bu ücret, dünyanın pek çok ülkesinde gidilen yere, uçuşun türüne, uzaklığına ve benzeri kıstaslara göre değişiklik gösterebiliyor. Bu rakam bazı ülkelerde 240 dolara kadar çıkabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Hacıbayramoğlu, yurt dışı çıkış harcının dünyanın pek çok ülkesinde ödenen bir vergi türü olduğunu ancak genelde uçuşun türüne ya da gidilecek ülkenin uzaklığına göre tutarların değiştiğini bildirdi.

Ortalama tutarlara bakıldığında harç miktarının Avustralya'da 45 dolarken, Birleşik Krallık'ta 5 pounddan başladığını aktaran Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"İngiltere'de kişinin gideceği ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor ve çok uzun business uçuşlarda 146 pounda kadar çıkabiliyor. Almanya'da yine aynı şekilde AB ülkeleri ve diğerleri olarak ayrılıyor ve 7,5 avrodan başlıyor, uzun uçuşlarda 42 avroya kadar çıkabiliyor. Fransa'da da değişken ve ortalama 8,5 avro. Lübnan'da bazı ülkeler için vergi istenmiyor ama ödeme 73 dolara kadar çıkabiliyor. Mısır'da 5 dolara kadar iniyor.

İtalya'da uçacağınız havalimanına göre de değişiklik gösterebiliyor. Roma'dan uçacaksanız 10 avro ödemeniz gerekiyor. Komşu Yunanistan'da da fiyatlar değişken ve yaklaşık 13 avrodan başlıyor. Pek çok ülkede de biletin türüne, uçuşun uzunluğuna göre fiyat belirleniyor ve uçak bileti satın alırken bilet fiyatına ekleniyor. Türkiye'de de yakın zamanda bu ücretin uçak biletini satın alırken ödenmesi için çalışma başlatıldı."

"Havalimanında yoğunluk olabiliyor"

Tuğba Hacıbayramoğlu, ödemelerin yakın zamanda uçak bileti fiyatının içine eklenerek yapılacak olmasının kolaylık sağlayacağını belirterek, 15 TL'lik ve sabit olan bu tutarın diğer ülkelerle kıyaslandığında fazla yüksek olmadığını belirtti.

Ödemelerin ya bankada pasaportla birlikte ya da havalimanında yapılması gerektiğini anımsatan Hacıbayramoğlu, "Bu da seyahat öncesinde ayrı bir uğraş. Havalimanındaki veznelerde yoğunluk olabiliyor ve kuyrukta beklemeniz gerekebiliyor. Bu yüzden bilet fiyatlarına eklenecek olması kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.