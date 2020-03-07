En trajik görüntü! Koronavirüs 60 yıllık çifti birbirinden ayırdı

07.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:47

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan koronavirüs dünya genelinde 3 bin 491 insanın ölümüne yol açtı. Ajanslar her gün yeni bir ülkede daha görülen virüsle ilgili onlarca haber geçerken, paylaşılan rakamların ardında birçok dram da yaşanıyor.

BAKIMEVİ KARANTİNAYA ALINDI

O görüntülerden biri ABD'nin Washington eyaletinde gözler önüne serildi. Kirkland şehrindeki bir bakımevinde yaklaşık bir hafta önce koronavirüs alarmı verildi. 'Life Care Center of Kirkland' karantina altına alınırken, tesiste kalanların giriş ve çıkışları yasaklandı.

YAŞLI ÇİFTİ KORONAVİRÜS AYIRDI

The Sun'da yer alan habere göre bakımevinde kalanlardan dokuzu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşananların ardından 60 yıllık evli bir çifti de henüz hayattayken koronavirüs ayırdı. 88 yaşındaki Dorothy Campbell, karantina nedeniyle içeride olan 99 yaşındaki kocası Gene Campbell'ı görmek için her gün bakımevinin önüne gitmeye başladı.

ÇİFT ARADAKİ CAMA RAĞMEN İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTI

Reuters'ın çektiği fotoğraflarda çiftin aralarındaki cama rağmen iletişim kurma çabaları görülüyor. Dorothy ve Gene birbirlerine uzun süre baktıktan sonra oğulları Charlie, karantinadaki adama söylemek istediklerini telefona yazarak camdan gösterdi.

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