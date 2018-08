'En Temiz Kurban Çadırı' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL,(DHA)-Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı ve 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde en temiz çadırlar altınla ödüllendirildi. Yarışmada, en temiz kurban çadırı sahibine ödülü, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından takdim edildi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen en temiz çadır yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından takdim edildi.

Beylikdüzü Belediyesi, hazırlıklarını tamamladığı ve 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kurban kesimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için de tam donanımlı bir hizmet veriyor. Toplam 24 bin metrekareden oluşan satış ve kesim alanı 2 bin 500 büyükbaş ile 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip ve alanda her biri 84 metrekare olan 150 çadır hizmet veriyor.

'BU NOKTADA GERÇEKTEN GÜZEL BİR MERKEZ OLUŞTU'

Herkesin bayramını kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,'Birincisi burada amaç şuydu; Şehirin dışında bir yer bulmaktı, onu bulduk. İkincisi burada kurbanlık alan müşterilerin sağlıklı bir hizmet almasını sağlamaktı. Hem fiziki ortamı, yerlerin temizliği, giriş çıkışların denetimli hale gelmesi. Üçüncüsü, buraya gelen esnafın da kaldığı süre boyunca hizmetlerini tam alabilmesidir. Duşunu, tuvaletini, yemesini, içmesini; bütünüyle hijyen içerisinde sağlayabilmesidir. Bu noktada gerçekten güzel bir merkez oluştu' dedi.

'BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

Büyükbaş hayvan çadır temizliğinde 2'nci olan Nurşen Aktürk, 'Temizlik, hijyeni konusunda büyükbaş hayvanda 2'nci olduk. Hayvanlarımızı her sene boyunca getiriyoruz. Temiz tutuyoruz. Yemlerini her zaman temiz ve kuru tutuyoruz. Her sene de yapacağız. Herkesi bekler, iyi bayramlar dileriz. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)