'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
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'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi

Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ - Haberler | Güncel
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor.

BAYBURT İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor. Yoğun mesai harcayan ekipler, bölgede mayıs ayına kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor.

Kentin yüksek kesimlerinde Karayolları 106'ncı Şube Şefliği ve İl Özel İdare ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarında zorlu mücadele yürütüyor. Bölgede etkili olan kar nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı kalan, Bayburt-Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı Virajları'nda, Karayolları 106'ncı Şube Şefliği ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları da sürüyor. Ekipler insan boyunu aşan dev kar kütlelerini açarken, aynı zamanda etkili olan tipi ile de mücadele ediyor. İş makineleriyle, 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, sarp kayalık ve uçurumların yer aldığı bölgede, mayıs ayına kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor. Bölgedeki yaylacılar da, köy yolu güzergahlarındaki karla kaplı yolların açılmasını bekliyor.

Yöre sakini Mustafa Durmuş, ekiplere teşekkür ederek "Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar çile çekip yolumuzu açıyorlar. Bizim çilemiz de bitti. Artık hayvanlarımızı köyümüze getireceğiz" dedi.İş makinesi operatörü Ali Kaya da, bölgeyi artık ezberlediklerini belirterek, "Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Ortalama 4 metre kar kütlesi, yeri geliyor bu 10 metreyi bulabiliyor. Riskli ve tehlikeli yerler var; ister istemez risk olduğu halde yollarımızı en iyi şekilde hizmete açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.AA MUHABİRİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Öte yandan İl Özel İdare ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede, 10 Mayıs 2019'da yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, çekim yaptığı sırda üzerine çıktığı kar kütlesiyle düşerek, uçurumda kaybolmuş ve 14 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya da, 17 Mayıs'ta, Soğanlı Deresi'nde akıntıya kapılarak şehit olmuştu.


'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi
'En tehlikeli yol'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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