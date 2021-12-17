En tatlı yarışma Adana'da yapıldı

ADANA (Habermetre) - Dünya bal üretiminde 2. sırada yer alan Türkiye'nin arıcılık sektöründe faaliyet gösteren firmaları Adana'da buluştu. APİ Türkiye Bal ve Arıcılık Ürünleri Ekipmanları Hizmetleri ve Pazarlaması Fuarı'nda en güzel bal yarışması da düzenlendi. Türkiye'de arıcılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar Adana'da düzenlenen APİ Türkiye Bal ve Arıcılık Ürünleri Ekipmanları Hizmetleri ve Pazarlaması Fuarı'nda bir araya geldi.

Elka Fuarcılık tarafından Sarıçam Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, 10 ilden 29 firma katıldı. Fuar kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonu ile en güzel bal yarışması da düzenlendi.

Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç fuar açılışında yaptığı konuşmada bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği fuarın, bölgenin kendisini göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Yamaç, "Bal ve arıcılıkla ilgili fuar organizasyonuyla hem şehrimizin hem ülkemizin sektördeki gücünü inşallah herkese anlatacağız. " dedi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün de standı ile yer aldığı fuarda en güzel bal yarışması da yapıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen En Güzel Bal yarışmasına Adana'nın ilçelerinden toplam 49 üretici katıldı. Yarışma Organizasyon Komitesi fuar öncesinde yarışma için başvuru yapan 49 üreticinin ballarını genel görünüş, aroma ve yoğunluk bakımından ön incelemeden geçirdi. Ardından ballar laboratuvar analizinden geçirildi ve puanlamaya tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda Çukurova ilçesinden üretici Orhan Toprak 3., Pozantı ilçesinden üretici Abdulkadir Yiğit 2. ve İmamoğlu ilçesinden üretici İbrahim Akko ise 1. oldu. Dereceye giren bal üreticilerine çeyrek ve gram altın ile arıcılıkta kullanabilecekleri malzemeler Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler ve protokol tarafından takdim edildi. Yarışmada ilk 10'a giren diğer bal üreticilerine de çeşitli arıcılık malzemeleri hediye olarak verildi. bal adana arı kovan arıcılık api elka

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