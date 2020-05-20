'En Tatlı Kampanya'nın hediyeleri yola çıktı
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'En Tatlı Kampanya'nın hediyeleri yola çıktı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalan çocuklar için başlattığı 'En Tatlı Kampanya'nın hediyeleri yola çıktı.

'En Tatlı Kampanya'nın hediyeleri yola çıktı
20.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:55

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalan çocuklar için başlattığı 'En Tatlı Kampanya'nın hediyeleri yola çıktı. Çocukların hayallerine, gözlemlerine ve duygularına ulaşabilmek adına başlatılan kampanya da ilk 1000 çocuğa Çikolata Kütüphanesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 Temel Eseri içinde yer alan kitaplardan bir tanesi hediye edilecek.

Vali Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesaplarından çocuklar için başlattığı, Ramazan Bayramı coşkusunu çocukların hayal dünyasından görmeyi amaçlayan "En Tatlı Kampanya" kısa sürede ilgi topladı ve ilk günden sahiplerini buldu.

"Eğlenerek öğrenmeye devam edecekler"

Sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolasıyla 14 yaş ve altı çocuklar için ikinci bir kampanya düzenlediklerini belirten Vali Karaloğlu "Hatırlanacağı üzere Korana virüsle mücadele süresince evlerinde kalan çocuklarımız ve aileleri için düzenlediğimiz Kuş-bul oyunu kampanyamıza da yoğun katılım olmuş ve kısa sürede çocuklarımıza hediyelerini göndermiştik. En tatlı kampanyamıza da yoğun katılım oldu ve büyük ilgi gördü. Evde kalan çocuklarımız sıkılmasın, okumaya ve öğrenmeye devam etsinler diye çikolata kütüphanesinin yanında çocuklarımıza sürpriz olarak bir de kitap hediye ediyoruz. Antalya Valiliği olarak çocuklarımıza destek olmak ve çocuklarımızın yüzlerinde bir gülümsemeye vesile olmak için bu kampanyaları düzenliyoruz. İnşallah çocuklarımız severek resim yapmaya, kitap okumaya ve eğlenerek öğrenmeye devam edecek" dedi.

Kampanya başlatıldıktan bir gün sonra yine sosyal medyadan kısa bir süre içerisinde yoğun bir talep geldiğini vurgulayan Karaloğlu, kampanyaya katılan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Kampanya hediyeleri çocuklara özel çantalarda hazırlanarak valilikten yola çıktı. Vefa Sosyal Destek Grubu personeli en kısa süre içerisinde hediyeleri adreslerine teslim edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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