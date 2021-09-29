En tatlı destek, tonlarca bala dönüştü

SİVAS (İHA) - Sivas ili Tozanlı Vadisinde Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi ile kovan desteği alan arıcılar, bölgenin sahip olduğu potansiyeli kullanarak tonlarca bal elde etti.

Sivas Valiliği himayesinde geliştirilen "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" projesi kapsamında destek alan arıcılar, endemik birçok türe ev sahipliği yapan merkez ve Hafik ilçesine bağlı Tozanlı Vadisi'ndeki bal üretimi yapıyor. Sivas Valiliği, 60 orta ölçekli işletmenin ve proje sahası olan köylerde yaşayan ailelerin büyük bölümünün organik üretimdeki malzeme ihtiyaçlarını da gideriyor. Proje ile köylülerin organik arıcılığa geçişini sağlanması amaçlanıyor.

Sivas Valiliği proje kapsamında bölgede toplam 3 bin adet kovan ve 2 bin 900 kg petek dağıtımı gerçekleştirmişti. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilirken Sivas Valiliği, şu an ise elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalanması işlemi için çalışma gerçekleştiriyor.

Tozanlı Balı Marka Olacak

Tozanlı Bölgesi'nde arıcılık yapan Ali Yaşar, Sivas ili Hafik ilçesi Olukbaşı köyünde üretimi sürdürdüğünü söyledi. Bölgenin arıcılık açısından önemini vurgulayan Yaşar, "Tozanlı Bölgesi bitki florası açısından çok geniş ve zengin bir bölge. O yüzden bal kalitesi oldukça yüksek. Sivas Valiliğimiz geçen sene bana 100 kovan ve mum çıtası desteğinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bizim için çok büyük bir katkı. Organik arıcılık yapmak gerçekten zor ancak çok iyi ilerleme kaydedildi. İşimi çok severek yapıyorum. Kara kovan arılığımı da görüyorsunuz kendi sepetlerimi kendim örüyorum. Yaklaşık 300 arı ile çalışıyorum. 1 tona yakın bal alıyorum. Bize vermiş oldukları desteklerden dolayı gerçekten devletimize çok teşekkür ediyorum. Bu katkılardan dolayı işimize daha böyle dört elle sarıldık" ifadelerini kullandı. - SİVAS