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En son mezarlıkta görülen genç 3 gündür aranıyor

En son mezarlıkta görülen genç 3 gündür aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde en son mezarlıkta görülen 25 yaşındaki genç, 3 gündür ailesi tarafından aranıyor.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde en son mezarlıkta görülen 25 yaşındaki genç, 3 gündür ailesi tarafından aranıyor.

Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde oturan ve babasıyla beraber fırında çalışan 25 yaşındaki Ali Rıza Süren'e ailesi saatler geçmesine rağmen ulaşamadı. Dışarıya çıkarak çevrede Süren'i arayan ailesi, onun en son Yeni Mahalle'de bulunan mezarlıkta görüldüğünü öğrendi. O bölgede aramalara yoğunlaşan aile, 3 gün geçmesine rağmen Süren'den haber alamadı. Ekiplere kayıp başvurusunda bulunan aile, arama çalışmalarına devam ediyor. - DENİZLİ

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