30.09.2019 10:49

Son yıllarda sayısı hızla artan zincir ve yeni nesil kahve dükkanlarıyla beraber kahveye olan ilgimiz günden güne daha da artıyor. Buna bir de dijital çağın getirdiği online sipariş kolaylığı da eklenince ev veya ofis, gece veya gündüz demeden kahve sipariş ediyoruz.

Yaklaşık beş yüz yıllık bir gelenek olan kahve tüketimi, ülkemizde günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Simgesel olarak toplumsallığı, keyfi ve paylaşımı çağrıştıran kahve, yeni nesil kahve dükkânlarının yaygınlaşması ve online sipariş olanaklarıyla birlikte hızlı bir dönüşüm yaşıyor.

İşte 2019'un ilk 3 çeyrek verilerinden oluşan kahve ajandası:

En sevilen kahve çeşidi: Latte

Kahvenin en sevilen eşlikçileri: Füme Hindili Jambonlu sandviç, brownie, tarçınlı havuçlu kek.

Kahvenin en sevildiği gün: Cuma

Kahvenin en sevildiği saat: Sabah 9.00

Kahveyi en çok seven yaş: 26

Ofiste en çok içilen kahveler: Latte, filtre kahve, white chocolate mocha

Evde en çok içilen kahveler: Latte, Americano, cappucino

Kadınların favori kahvesi: Latte

Erkeklerin favori kahvesi: Filtre kahve

Kahveye ayırdığımız günlük ortalama bütçe: 16 TL

Geçtiğimiz yıla kıyasla kahve siparişlerindeki artış oranı: 5 kat

Geçtiğimiz yıla kıyasla kahvede yükselen yıldız: 11 kat sipariş artışı ile Türk kahvesi

Kaynak: Bültenler